La hermana melliza de Thiago Medina, tras descompensarse en el hospital: cómo continúa su estado de salud

Mientras el ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva, su familia lo acompaña en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Sin embargo, un episodio relacionado con Brisa generó la preocupación de los seguidores.

Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras sufrir un violento accidente con su moto, su familia permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , a la espera de novedades. Sin embargo, su hermana melliza, Brisa Medina, se descompensó en una de sus visitas y generó la preocupación de sus seguidores. ¿Qué pasó?

Las novedades sobre el estado de salud de Thiago están a cargo de sus familiares más cercanos, entre ellos Daniela Celis, su expareja, Camila, su hermana mayor, y Brisa, melliza del exGH . Todos ellos se acercan diariamente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno para poder acompañar al joven.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Brisa, se descompensó cuando estaba en el hospital, tras recibir una actualización de su hermano. Esta situación generó preocupación porque la joven se encuentra cursando un embarazo.

A raíz de esto, sus seguidores se preocuparon por el estado de salud de Brisa y, horas después, su hermana Camila subió en redes sociales un video para mostrar cómo se encontraba la joven y traer tranquilidad. "La embarazada quería comer algo dulce", se escucha decir a Camila, mientras enfoca a su hermana sonriendo.

En tal sentido, expuso que "tenemos a alguien que nos cocinó, lo hizo", al mismo tiempo que enfocó a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, y el plato con un postre sobre la mesa. De esta manera demostró que Brisa se encontraba bien de salud.

Según informó PuroShow, Gisela una de las hermanas de Thiago confirmó que "Brisa, la hermana melliza, se descompuso", y añadieron que "está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre".

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sigue en estado crítico y con "pronóstico reservado", después de que chocó con su moto con un auto que no estaría habilitado para el traslado de pasajeros.

Este martes comenzaron las pericias al vehículo siniestrado en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. El conductor trabajaría en una app de movilidad y entrega, según trascendió.

Thiago Medina El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis. Redes Sociales

La panelista Ximena Capristo reveló en SQP, en América, que el Chevrolet Corsa gris ya tenía un accidente previo: "A mí me cuentan que tenía un choque previo este auto". El conductor del día del choque era José Fernando Córdoba, de 40 años.

Agregó: "La situación real es que el Corsa era un auto de remis, de aplicación, y que no estaba autorizado. Iba con una pasajera atrás. Supuestamente iba a la Iglesia evangélica de la esquina y por eso dobló, aunque está prohibida esa maniobra".

La expareja de la influecer Daniela Celis, y padre de sus gemelas, sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega, en terapia intensiva luego de la colisión. En el caso interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Santiago Oporto.