18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La hermana melliza de Thiago Medina, tras descompensarse en el hospital: cómo continúa su estado de salud

Mientras el ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva, su familia lo acompaña en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Sin embargo, un episodio relacionado con Brisa generó la preocupación de los seguidores.

Por
La hermana melliza de Thiago Medina está embarazada. 

La hermana melliza de Thiago Medina está embarazada. 

Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras sufrir un violento accidente con su moto, su familia permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a la espera de novedades. Sin embargo, su hermana melliza, Brisa Medina, se descompensó en una de sus visitas y generó la preocupación de sus seguidores. ¿Qué pasó?

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre
Te puede interesar:

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Las novedades sobre el estado de salud de Thiago están a cargo de sus familiares más cercanos, entre ellos Daniela Celis, su expareja, Camila, su hermana mayor, y Brisa, melliza del exGH. Todos ellos se acercan diariamente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno para poder acompañar al joven.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Brisa, se descompensó cuando estaba en el hospital, tras recibir una actualización de su hermano. Esta situación generó preocupación porque la joven se encuentra cursando un embarazo.

A raíz de esto, sus seguidores se preocuparon por el estado de salud de Brisa y, horas después, su hermana Camila subió en redes sociales un video para mostrar cómo se encontraba la joven y traer tranquilidad. "La embarazada quería comer algo dulce", se escucha decir a Camila, mientras enfoca a su hermana sonriendo.

Posteo hermana melliza Thiago Medina 18-9-25
Captura de la historia de Instagram @camioficial94

Captura de la historia de Instagram @camioficial94

En tal sentido, expuso que "tenemos a alguien que nos cocinó, lo hizo", al mismo tiempo que enfocó a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, y el plato con un postre sobre la mesa. De esta manera demostró que Brisa se encontraba bien de salud.

Según informó PuroShow, Gisela una de las hermanas de Thiago confirmó que "Brisa, la hermana melliza, se descompuso", y añadieron que "está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre".

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sigue en estado crítico y con "pronóstico reservado", después de que chocó con su moto con un auto que no estaría habilitado para el traslado de pasajeros.

Este martes comenzaron las pericias al vehículo siniestrado en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. El conductor trabajaría en una app de movilidad y entrega, según trascendió.

Thiago Medina
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

La panelista Ximena Capristo reveló en SQP, en América, que el Chevrolet Corsa gris ya tenía un accidente previo: "A mí me cuentan que tenía un choque previo este auto". El conductor del día del choque era José Fernando Córdoba, de 40 años.

Agregó: "La situación real es que el Corsa era un auto de remis, de aplicación, y que no estaba autorizado. Iba con una pasajera atrás. Supuestamente iba a la Iglesia evangélica de la esquina y por eso dobló, aunque está prohibida esa maniobra".

La expareja de la influecer Daniela Celis, y padre de sus gemelas, sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega, en terapia intensiva luego de la colisión. En el caso interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Santiago Oporto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente de moto que sufrió el viernes.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y evalúan volver a operarlo

Thiago Medina sufrió un duro accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes.
play

Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

Rating Cero

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

Marvel resucitará a un personaje clave.

Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop.

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop: "La herida no cierra"

últimas noticias

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Hace 11 minutos
Ferrari, Mercedes y Red Bull también se mostraron felices por la presencia del gato.

Un gato revolucionó a la Fórmula 1: llamó la atención de pilotos y equipos en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 22 minutos
Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Hace 38 minutos
Gracias a los avances de la ciencia, se logró explicar la desaparición del campo magnético de la Luna.

Hallazgo sorprendente: descubrieron qué hay en el interior de la Luna

Hace 38 minutos
Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Hace 51 minutos