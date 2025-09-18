Tras el revés en Diputados, la oposición busca rechazar el veto de Milei a los ATN en el Senado y darle otro golpe al Gobierno

El proyecto, impulsado por los gobernadores, había sido aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, pero la semana pasada fue desautorizado por el Presidente. En caso de avanzar en la Cámara Alta, deberá ser ratificado por la Baja.

Lla oposición busca rechazar el veto de Milei a los ATN en el Senado y darle otro golpe al Gobierno

Luego de la sesión de la Cámara de Diputados que logró rechazar el veto en la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario, l os opositores buscarán rechazar durante la jornada del jueves en el Senado, el veto presidencial a la ley que impone giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Los rechazos a los dos vetos en Diputados pasarán a Cámara alta, y la potencial de los ATN, a la Cámara baja. Este tema se tratará el jueves debido a que el Senado fue donde inició el expediente. El texto a analizarse será a las 11 y necesitará de dos tercios en dos ocasiones p ara su habilitación sobre tablas y la posterior votación para realizar el veto.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para temas de emergencia y desequilibrios financieros, pero el 11 de septiembre, Javier Milei la vetó mediante el Decreto 652/2025.

La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada el 20 de agosto en Diputados y luego se dio el veto. La oposición necesitará al menos 48 votos para rechazar el veto y luego deberá definir Diputados.

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

Mientras la oposición conseguía los dos tercios necesarios para insistir con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete a una reunión de urgencia en Casa Rosada, con el fin de definir una estrategia política frente a la tensión generada por el rechazo en Diputados a sus vetos.

Tras regresar de su gira en Paraguay, donde participó de un encuentro de la ultraderecha y también de actos oficiales en el país vecino, el presidente siguió desde la Casa Rosada los pormenores de la abrumadora derrota que vivió el Gobierno en el Congreso, y se espera que mañana se produzcan anuncios.

Así lo indicó el periodista Pablo Ibañez en la red social X: “Milei reunió a su gabinete. Jueves a las 10 AM, conferencia y anuncios de Adorni”. El escueto mensaje alimentó un clima de expectativa en torno a los avisos que prepara el Gobierno como respuesta a la derrota en la Cámara baja y adelantándose a lo que pueda ocurrir en el Senado.

Milei congreso paraguay 2

De esta manera, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezará este jueves a las 10 de la mañana una conferencia de prensa en la que se esperan definiciones sobre los pasos a seguir frente a las iniciativas que el Congreso busca convertir en ley pese a la objeción presidencial. Seguramente, desde la Casa Rosada se evalúan alternativas legales para frenar el avance de los proyectos o, en su defecto, adaptar las partidas presupuestarias.

La votación en Diputados marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, ya que significó la primera vez que el Presidente enfrenta una resistencia de este calibre desde que asumió en diciembre de 2023.