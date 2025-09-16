Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

El conductor Ángel De Brito fue desmentido por la mediática Momi Giardina y quedó expuesto luego de difundir información vinculada al supuesto despido de MasterChef Celebrity, ya que el canal Telefe finalmente confirmó que esto no era real y no habrá ninguno de Gran Hermano.
En diálogo con el programa Ya Fue Todo, Momi: "Todo chamuyo, te juro por Dios. Cuando vi eso dije: '¿cómo puede ser que yo voy a estar poco tiempo, que viene Selva, que ya me quiere rajar?'". Así, la integrante del streaming Luzu TV dejó bien en claro que todavía no recibió ninguna noticia vinculada a su salida de MasterChef Celebrity.
Para finalizar, Giardina explicó: "O sea, cocino muy mal, hay muchas posibilidades de que me vaya primera, pero que esté pactado, eso es mentira. No hablé con Wanda, pero yo nunca la nombré tampoco a ella. Y si a Wanda le sobra una cartera trucha, que me la tire, a mí me sirve". Con esto último, bromeó con respecto a la reciente polémica que comenzó con la mediática y conductora del programa culinario.
Embed - Jotax Digital | Productora de Contenidos on Instagram: "¡TREMENDO! MOMI LE RESPONDIÓ A ÁNGEL DE BRITO Y A WANDA NARA Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #YaFueTodo - Lunes a Viernes 10.30hs por YouTube #AleCastelo #BarbieGyalay #ChuckyAcerbi #MomiGiardina #ÁngelDebrito #WandaNara"
De esta manera, todavía no se bajó a ninguno de los 24 participantes confirmados y esta es la razón por la que Ángel De Brito buscó molestar de alguna manera a Telefe. Así, se deberá esperar para conocer cuál es el rumbo del programa culinario, el cual comenzará en octubre y luego de La Voz Argentina.
La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión
El canal Telefe decidió volver a modificar su programación y La Voz Argentina sufrió una nueva reducción de horarios, ya que por las próximas semanas tan solo estará en televisión tres días de los siete disponibles y esto generó un fuerte escándalo en redes sociales contra la decisión.
La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.
Redes sociales