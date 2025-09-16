IR A
Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

El conductor quedó expuesto luego de que la protagonista confirmara que sí estará en el programa de Telefe.

Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

En diálogo con el programa Ya Fue Todo, Momi: "Todo chamuyo, te juro por Dios. Cuando vi eso dije: '¿cómo puede ser que yo voy a estar poco tiempo, que viene Selva, que ya me quiere rajar?'". Así, la integrante del streaming Luzu TV dejó bien en claro que todavía no recibió ninguna noticia vinculada a su salida de MasterChef Celebrity.

Para finalizar, Giardina explicó: "O sea, cocino muy mal, hay muchas posibilidades de que me vaya primera, pero que esté pactado, eso es mentira. No hablé con Wanda, pero yo nunca la nombré tampoco a ella. Y si a Wanda le sobra una cartera trucha, que me la tire, a mí me sirve". Con esto último, bromeó con respecto a la reciente polémica que comenzó con la mediática y conductora del programa culinario.

De esta manera, todavía no se bajó a ninguno de los 24 participantes confirmados y esta es la razón por la que Ángel De Brito buscó molestar de alguna manera a Telefe. Así, se deberá esperar para conocer cuál es el rumbo del programa culinario, el cual comenzará en octubre y luego de La Voz Argentina.

