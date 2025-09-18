Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica" El joven de 22 años continúa en terapia intensiva desde el viernes y ahora se dio a conocer una nueva intervención quirúrgica. Por







Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Thiago Medina, el ex-Gran Hermano 2022-23, será intervenido quirúrgicamente para una cirugía torácica, razón por la cual se compartió un nuevo comunicado familiar en el que pidieron por su salud con la cadena de oración.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis fue quien se encargó de compartir el nuevo parte médico de Thiago. "¡Nuevas noticias! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días", comenzó por revelar para la sorpresa de todos luego de lo que fueron varios días de malas noticias.

Por otro lado, la madre de los hijos del joven de 22 años agregó: "¡Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado. La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina". Con todo esto, las redes sociales se mostraron aliviadas al tener buenas novedades con respecto a la salud del ex-Gran Hermano.

Daniela Celis parte médico 18-9 Thiago Medina Daniela reveló cómo se encuentra Thiago, el padre de sus hijas. Captura Instagram

Recientemente se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".