Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

El joven de 22 años continúa en terapia intensiva desde el viernes y ahora se dio a conocer una nueva intervención quirúrgica.

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis fue quien se encargó de compartir el nuevo parte médico de Thiago. "¡Nuevas noticias! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días", comenzó por revelar para la sorpresa de todos luego de lo que fueron varios días de malas noticias.

Por otro lado, la madre de los hijos del joven de 22 años agregó: "¡Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado. La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina". Con todo esto, las redes sociales se mostraron aliviadas al tener buenas novedades con respecto a la salud del ex-Gran Hermano.

Daniela Celis parte médico 18-9 Thiago Medina
Daniela reveló cómo se encuentra Thiago, el padre de sus hijas.

Daniela reveló cómo se encuentra Thiago, el padre de sus hijas.

