Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

El canal sorprendió con su polémica decisión a tan solo días para el comienzo del certamen culinario con Wanda Nara.

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.

Telefe
Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Luego de varios idas y vueltas, quien se encargó de filtrar la noticia fue el conductor Ángel De Brito en LAM: "La reemplazante de Momi Giardina es Selva de Gran Hermano... Al segundo grito, Roccasalvo la faja. La bajada era que no iba a haber GH... Algo debe tener Selva". Con estas palabras, dejó entrever que la uruguaya tiene conexiones privilegiadas con la producción de Telefe.

Y es que esto se presta mucho a la duda con motivo de la insólita obra de teatro que pudo realizar Selva una vez fue eliminada del reality show, la cual terminó por ser cancelada con motivo de la poca concurrencia del público. Para finalizar, De Brito agregó: "Ya había sido convocada Selva, pero la bajaron porque arreglaron con Momi".

De esta manera, Selva será la única exparticipante de Gran Hermano que estará presente en MasterChef Celebrity 2025 y se deberá esperar para saber cómo se desenvolverá en este ambiente. Por el momento, la decisión de Telefe no fue bien recibida en redes sociales y el público se ha manifestado en contra de la misma.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

El canal Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating, ya que increíblemente perdió contra el segmento de películas de El Trece y esto podría provocar un giro de 180 grados de cara al futuro del ciclo.

Grego Rosselló Mario Pergolini
Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

