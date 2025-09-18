Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve El procedimiento médico llenó de preocupación a todos en redes sociales con motivo del delicado estado de salud del joven de 22 años. Por







Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia. Redes sociales

Thiago Medina, el ex-Gran Hermano 2022-23 que se encuentra en terapia intensiva desde el viernes, será sometido a una fibrobroncoscopia y se generaron muchas dudas en redes sociales por lo que esto significa para el futuro de su salud, de forma que un especialista explicó todo para que quede en claro.

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social, el cirujano Alejandro Damonte reveló: "La fibrobroncoscopia es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones. Se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón". Luego, para dar más contexto, agregó que es similar a las endoscopías digestivas.

"Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando", continuó. Así, dejó en claro que el objetivo de este estudio es observar cómo se encuentra de su complicada lesión.

Thiago Medina Thiago Medina continúa en terapia intensiva tras el accidente. Redes sociales

Para finalizar, Damonte resumió: "La idea, en principio, es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo, cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Con todo esto, aprovechó para dar un panorama de lo que depara el futuro inmediato del joven de 22 años.