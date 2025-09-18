18 de septiembre de 2025 Inicio
Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

El procedimiento médico llenó de preocupación a todos en redes sociales con motivo del delicado estado de salud del joven de 22 años.

Por
Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.
Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social, el cirujano Alejandro Damonte reveló: "La fibrobroncoscopia es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones. Se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón". Luego, para dar más contexto, agregó que es similar a las endoscopías digestivas.

"Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando", continuó. Así, dejó en claro que el objetivo de este estudio es observar cómo se encuentra de su complicada lesión.

Thiago Medina
Thiago Medina continúa en terapia intensiva tras el accidente.

Para finalizar, Damonte resumió: "La idea, en principio, es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo, cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Con todo esto, aprovechó para dar un panorama de lo que depara el futuro inmediato del joven de 22 años.

Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

El hombre que manejaba el auto que chocó contra la moto de Thiago Medina habló por primera vez luego de lo que fue el duro accidente que dejó al ex-Gran Hermano en terapia intensiva y asumió la culpa de lo ocurrido, además de revelar que se encuentra en shock, con ansiedad y nervios.

Thiago Medina
Thiago Medina sufrió un duro accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes.

