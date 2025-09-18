IR A
Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Este drama romántico juvenil retrata un amor intenso que desafía diferencias sociales y personales, combinando emoción, realismo y un enfoque maduro sobre la adolescencia.

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix? El film protagonizado por la famosa actriz y Jay Hernández, volvió a captar la atención, especialmente entre quienes disfrutan de dramas románticos adolescentes con un enfoque realista y emocional.

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.
Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

La producción fue elogiada por su tratamiento honesto de temas como el amor adolescente, las diferencias sociales y la búsqueda de identidad. La actuación de Dunst fue destacada por su profundidad, mostrando una faceta más madura y compleja del personaje. Por otro lado, Hernández aporta autenticidad al papel de Carlos, representando con sensibilidad los desafíos de un joven que lucha por sus sueños en un entorno lleno de obstáculos.

La propuesta está clasificada como PG-13 y está etiquetada en los géneros de "Películas dramáticas", "Películas románticas" y "Películas adolescentes".

Crazy Beautifull

Sinopsis de Crazy / Beautiful, la película subida de tono furor en Netflix

Nicole Oakley (Kirsten Dunst) es una joven de 17 años, hija de un congresista estadounidense, que vive en el exclusivo barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles. A pesar de su privilegiada posición social, enfrenta conflictos internos derivados de la pérdida de su madre y una relación distante con su padre. Por otro lado, Carlos Nuñez (Jay Hernández) es un estudiante mexicano-estadounidense que, a pesar de su dedicación académica y sueños de ingresar a la Academia Naval, enfrenta desafíos derivados de su entorno y cultura. Ambos se conocen en circunstancias inesperadas y, a pesar de sus diferencias, desarrollan una relación que desafía las expectativas sociales y personales. Wikipedia

Tráiler de Crazy / Beautiful

Embed - Crazy/Beautiful (2001) Official Trailer # 1 - Kirsten Dunst

Reparto de Crazy / Beautiful

  • Kirsten Dunst como Nicole Oakley
  • Jay Hernández como Carlos Nuñez
  • Bruce Davison como Tom Oakley (padre de Nicole)
  • Lucinda Jenney como Courtney Oakley (madrastra de Nicole)
  • Taryn Manning como Maddy (amiga de Nicole)
