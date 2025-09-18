18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el significado oculto de teñirte el pelo de diferentes colores muy seguido según la psicología

Esta actitud refleja emociones y procesos internos. Los cambios de color transmiten mensajes y renuevan la forma de mostrarse al mundo.

Por
El pelo se transforma en un vehículo de comunicación simbólica y emocional.

El pelo se transforma en un vehículo de comunicación simbólica y emocional.

Freepik

Cambiar constantemente el color del pelo es una práctica cada vez más extendida que va más allá de lo meramente estético. La psicología encontró en este hábito una manera de reflejar la personalidad, los valores y los estados emocionales de quienes recurren a las tinturas como medio de expresión. Lejos de ser solo una cuestión de moda, este gesto encierra una carga simbólica más profunda.

Prefiere platos fáciles de preparar, con ingredientes frescos y porciones pequeñas.
Te puede interesar:

Qué hábitos tiene Morgan Freeman para potenciar la longevidad y evitar que se note tanto el paso del tiempo

En la actualidad, las transformaciones en el pelo se convirtieron en un rasgo distintivo de muchas personas. Colores llamativos o variaciones constantes funcionan como un recurso para marcar identidad y proyectar una imagen particular hacia los demás. Este fenómeno despertó interés en la psicología, que busca comprender qué motiva a quienes lo practican y cómo influye en su autopercepción y en la forma en que son vistos socialmente.

Diversos especialistas analizaron el vínculo entre el pelo y la construcción del yo, llegando a la conclusión de que estos cambios no solo obedecen a una búsqueda estética. Al teñirse, muchas personas intentan transmitir mensajes, enfrentar nuevas etapas o reafirmar un modo de ser. Bajo esta perspectiva, el pelo se transforma en un vehículo de comunicación simbólica y emocional.

Tintura pelo

Qué significa cambiar seguido de color de pelo según la psicología

Las transformaciones constantes en el color del cabello se normalizaron y hoy forman parte de la identidad de quienes las eligen. Desde la psicología, se señala que esta práctica suele estar relacionada con valores internos que buscan expresarse hacia el exterior. Según la coach Duduyemi, especialista en autoconcepto y poder personal, teñirse con frecuencia responde a la necesidad de mostrar aspectos profundos de la personalidad y no únicamente a una preferencia estética.

La elección de un color u otro también refleja cómo cada persona desea ser percibida y cómo se siente consigo misma. Tal como destacó el Colegio de Psicólogos de Madrid en un informe, estas modificaciones pueden estar ligadas a momentos vitales concretos, como reforzar la seguridad, marcar el inicio de una etapa distinta o reafirmar un rasgo de carácter. En muchos casos, inclinarse por un tono específico significa comunicar un mensaje contundente al entorno.

Tintura pelo

Algunos especialistas interpretan este hábito como un gesto de rebeldía frente a lo establecido, una manera de romper con patrones tradicionales y generar un cambio simbólico. Ramón Grimalt, dermatólogo de la Universidad de Barcelona, sostiene que el cabello cumple un rol dentro del lenguaje no verbal, ya que expresa estados emocionales y comunica características sociales. En esa línea, un cambio de color puede representar frescura, renovación y el inicio de un proceso personal cargado de fortaleza interior.

Más allá del trasfondo psicológico, cada tono de tintura fue asociado a determinados rasgos. El gris o platino suele vincularse con lo alternativo y la sabiduría, los tonos cobrizos o pelirrojos con la creatividad y la intensidad, el rubio con la inteligencia y la seducción, mientras que los cabellos oscuros, como el castaño o el negro, transmiten cercanía y fuerza.

Noticias relacionadas

Estas son las mejores posturas de yoga para entrenar nuestra atención.

Adiós a las distracciones: las mejores 6 posturas de yoga para mejorar la concentración

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. 

Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

Texturas de madera, tonos claros y acabados envejecidos dominan los nuevos diseños de pisos flotantes.

Adiós a los pisos de cerámica: este es el material que estará de moda en 2026

Esta receta de flan es súper fácil.

En 3 minutos: el ingrediente secreto para hacer un flan casero riquísimo

Un truco sencillo y efectivo para cocinar los huevos sin que se te rompan, según un chef reconocido.
play

Truco casero: de qué forma podés cocinar los huevos sin que se agrieten

Informate sobre cómo reaccionar frente a este problema

Qué podés hacer si te atragantás y estás solo en tu casa

Rating Cero

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.
play

Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia.
play

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

últimas noticias

play

Juan Grabois: entre la memoria del 2001, la crítica al modelo de Milei y el desafío de las elecciones

Hace 16 minutos
La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.

El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

Hace 47 minutos
Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Hace 1 hora
En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

Hace 1 hora
El Gobierno porteño evalúa fusionar grados en 2026 por la baja natalidad y abre debate en la comunidad educativa

El Gobierno porteño evalúa fusionar grados en 2026 por la baja natalidad y abre debate en la comunidad educativa

Hace 1 hora