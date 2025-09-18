Cuál es el significado oculto de teñirte el pelo de diferentes colores muy seguido según la psicología

Cambiar constantemente el color del pelo es una práctica cada vez más extendida que va más allá de lo meramente estético. La psicología encontró en este hábito una manera de reflejar la personalidad, los valores y los estados emocionales de quienes recurren a las tinturas como medio de expresión. Lejos de ser solo una cuestión de moda, este gesto encierra una carga simbólica más profunda.

En la actualidad, las transformaciones en el pelo se convirtieron en un rasgo distintivo de muchas personas . Colores llamativos o variaciones constantes funcionan como un recurso para marcar identidad y proyectar una imagen particular hacia los demás. Este fenómeno despertó interés en la psicología, que busca comprender qué motiva a quienes lo practican y cómo influye en su autopercepción y en la forma en que son vistos socialmente.

Diversos especialistas analizaron el vínculo entre el pelo y la construcción del yo, llegando a la conclusión de que estos cambios no solo obedecen a una búsqueda estética. Al teñirse, muchas personas intentan transmitir mensajes, enfrentar nuevas etapas o reafirmar un modo de ser. Bajo esta perspectiva, el pelo se transforma en un vehículo de comunicación simbólica y emocional.

Las transformaciones constantes en el color del cabello se normalizaron y hoy forman parte de la identidad de quienes las eligen. Desde la psicología, se señala que esta práctica suele estar relacionada con valores internos que buscan expresarse hacia el exterior. Según la coach Duduyemi, especialista en autoconcepto y poder personal, teñirse con frecuencia responde a la necesidad de mostrar aspectos profundos de la personalidad y no únicamente a una preferencia estética.

La elección de un color u otro también refleja cómo cada persona desea ser percibida y cómo se siente consigo misma. Tal como destacó el Colegio de Psicólogos de Madrid en un informe, estas modificaciones pueden estar ligadas a momentos vitales concretos, como reforzar la seguridad, marcar el inicio de una etapa distinta o reafirmar un rasgo de carácter. En muchos casos, inclinarse por un tono específico significa comunicar un mensaje contundente al entorno.

Tintura pelo Freepik

Algunos especialistas interpretan este hábito como un gesto de rebeldía frente a lo establecido, una manera de romper con patrones tradicionales y generar un cambio simbólico. Ramón Grimalt, dermatólogo de la Universidad de Barcelona, sostiene que el cabello cumple un rol dentro del lenguaje no verbal, ya que expresa estados emocionales y comunica características sociales. En esa línea, un cambio de color puede representar frescura, renovación y el inicio de un proceso personal cargado de fortaleza interior.

Más allá del trasfondo psicológico, cada tono de tintura fue asociado a determinados rasgos. El gris o platino suele vincularse con lo alternativo y la sabiduría, los tonos cobrizos o pelirrojos con la creatividad y la intensidad, el rubio con la inteligencia y la seducción, mientras que los cabellos oscuros, como el castaño o el negro, transmiten cercanía y fuerza.