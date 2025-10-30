IR A
María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La cantante generó revuelo luego de confirmar la llegada de su nuevo disco y podría cambiar la música para siempre.

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

La cantante María Becerra anunció su nuevo álbum y podría cambiar la música para siempre, ya que reveló la aparición de varios alter ego que tendrá en el disco, por lo que los temas serán muy distintos entre las personalidades que introducirá al público.

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.
A través de sus historias de Instagram, María Becerra confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum llamado QUIMERA, lo que puede entenderse como ese sueño o deseo que parece imposible pero que impulsa a seguir adelante. El mismo ya puede ser preguardado en Spotify ( open.spotify.com/prerelease/6zwOORegoVEttKakckAOKx?si=df023e0cd9834e4c), aunque recién se podrá escuchar desde el jueves 20 de noviembre.

Según informó la propia artista, el disco contará con un total de 17 canciones y ya hay varias confirmadas, como son los casos de sus últimos estrenos con Paulo Londra, Tini Stoessel y XROSS. Además, adelantó el nombre de sus distintos alter ego para la producción, con nombres como Jojo, Maite, Gladys y María:

  1. JOJO
  2. JOJO 2
  3. JOJO 3
  4. RAMEN PARA DOS (ft. Paulo Londra y XROSS)
  5. INFINITOS COMO EL MAR (ft. XROSS)
  6. HASTA QUE ME ENAMORO (ft. Tini Stoessel y XROSS)
  7. CORAZÓN VACÍO
  8. MAITE 2
  9. MAITE 3
  10. 7 VIDAS (ft. XROSS)
  11. GLADYS 2
  12. GLADYS 3
  13. MARÍA 1
  14. MARÍA 2
  15. TATÚ
  16. MARÍA 4
  17. MARÍA 5

Con respecto a las canciones que ya se estrenaron, en materia de reproducciones, RAMEN PARA DOS tiene más de 67 millones, HASTA QUE ME ENAMORO superó las 15 millones y tanto 7 VIDAS como INFINITOS COMO EL MAR alcanzaron los 11 millones. Todo esto genera que haya mucha expectativa alrededor de lo que será QUIMERA.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Reapareció el productor Bizarrap luego de 10 meses sin nuevas canciones y anunció un proyecto alejado de la música, algo que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en redes sociales y generó incertidumbre con respecto al futuro de las Music Sessions.

Bizarrap
Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

