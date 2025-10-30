María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena La cantante generó revuelo luego de confirmar la llegada de su nuevo disco y podría cambiar la música para siempre.







María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA. Instagram

La cantante María Becerra anunció su nuevo álbum y podría cambiar la música para siempre, ya que reveló la aparición de varios alter ego que tendrá en el disco, por lo que los temas serán muy distintos entre las personalidades que introducirá al público.

A través de sus historias de Instagram, María Becerra confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum llamado QUIMERA, lo que puede entenderse como ese sueño o deseo que parece imposible pero que impulsa a seguir adelante. El mismo ya puede ser preguardado en Spotify ( open.spotify.com/prerelease/6zwOORegoVEttKakckAOKx?si=df023e0cd9834e4c), aunque recién se podrá escuchar desde el jueves 20 de noviembre.

Según informó la propia artista, el disco contará con un total de 17 canciones y ya hay varias confirmadas, como son los casos de sus últimos estrenos con Paulo Londra, Tini Stoessel y XROSS. Además, adelantó el nombre de sus distintos alter ego para la producción, con nombres como Jojo, Maite, Gladys y María:

JOJO JOJO 2 JOJO 3 RAMEN PARA DOS (ft. Paulo Londra y XROSS) INFINITOS COMO EL MAR (ft. XROSS) HASTA QUE ME ENAMORO (ft. Tini Stoessel y XROSS) CORAZÓN VACÍO MAITE 2 MAITE 3 7 VIDAS (ft. XROSS) GLADYS 2 GLADYS 3 MARÍA 1 MARÍA 2 TATÚ MARÍA 4 MARÍA 5 Con respecto a las canciones que ya se estrenaron, en materia de reproducciones, RAMEN PARA DOS tiene más de 67 millones, HASTA QUE ME ENAMORO superó las 15 millones y tanto 7 VIDAS como INFINITOS COMO EL MAR alcanzaron los 11 millones. Todo esto genera que haya mucha expectativa alrededor de lo que será QUIMERA.

