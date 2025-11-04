IR A
IR A

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

El productor musical confirmó la llegada de la #0/66 con Daddy Yankee y anticipó sus futuros lanzamientos.

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Redes sociales
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.
Te puede interesar:

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Junto con su publicación en Instagram que sirvió para confirmar la Music Session 0/66 con Daddy Yankee, el productor decidió etiquetar al usuario @averigua.bien, el cual no fue la primera vez que se hizo presente. Luego de lo que había sido su primera aparición junto con el lanzamiento de la Music Session #61 de Luck Ra, ahora directamente lo etiquetó y desató un sinfín de rumores.

En aquella ocasión, había un posteo que incluyó los siguientes números: "62.63.64.65.42.66.0.50º", algo que fue vinculado con la llegada de ocho Music Sessions durante el 2025. Tras muchos meses de silencio, este 4 de noviembre se reactivó la cuenta y se modificó la publicación: "62.63.64.65.42.66.θ.50º", por lo que se tachó el cero.

Embed - averiguá bien en Instagram: "62.63.64.65.42.66.θ.50º"
View this post on Instagram

Si bien el orden no parece ser el anunciado, lo cierto es que Bizarrap parece tener grabadas todas las mencionadas, y la #0 será la primera en llegar al público luego de la de Luck Ra. En aquel momento, se especuló con que la #50 hacía referencia a la segunda parte de la de Duki, ya que eso fue lo que dieron a entender cuando se lanzó su colaboración.

Ahora, al tratarse del principio de noviembre, una de las principales teorías indica que Bizarrap publicará una Music Session por semana, con el objetivo de completar las ocho semanas que quedan del 2025 y "cumplir" con el anuncio. Pero todavía se deberá esperar y hay mucha incertidumbre con respecto a lo que sucederá en el futuro.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

El productor musical Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con histórico cantante puertorriqueño Daddy Yankee y promete romper con toda la música que se lanzó a lo largo del 2025, además de ponerle fin a la espera de los fans desde lo que fue la #61 con Luck Ra en diciembre de 2024.

Bizarrap Music Session 0/66 Daddy Yankee
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 35 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 38 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 39 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 46 minutos
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora