Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

Junto con su publicación en Instagram que sirvió para confirmar la Music Session 0/66 con Daddy Yankee, el productor decidió etiquetar al usuario @averigua.bien, el cual no fue la primera vez que se hizo presente. Luego de lo que había sido su primera aparición junto con el lanzamiento de la Music Session #61 de Luck Ra, ahora directamente lo etiquetó y desató un sinfín de rumores.
En aquella ocasión, había un posteo que incluyó los siguientes números: "62.63.64.65.42.66.0.50º", algo que fue vinculado con la llegada de ocho Music Sessions durante el 2025. Tras muchos meses de silencio, este 4 de noviembre se reactivó la cuenta y se modificó la publicación: "62.63.64.65.42.66.θ.50º", por lo que se tachó el cero.
Embed - averiguá bien en Instagram: "62.63.64.65.42.66.θ.50º"
Ahora, al tratarse del principio de noviembre, una de las principales teorías indica que Bizarrap publicará una Music Session por semana, con el objetivo de completar las ocho semanas que quedan del 2025 y "cumplir" con el anuncio. Pero todavía se deberá esperar y hay mucha incertidumbre con respecto a lo que sucederá en el futuro.
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena