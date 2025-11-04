Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026? El productor musical confirmó la llegada de la #0/66 con Daddy Yankee y anticipó sus futuros lanzamientos.







Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026. Redes sociales

El productor musical Bizarrap ilusionó a sus fans con la posibilidad de lanzar ocho Music Sessions antes del 2026, algo que llegó de la mano con el anuncio de su colaboración con Daddy Yankee en redes sociales, y quedó en boca de todos luego de casi once meses en silencio.

Junto con su publicación en Instagram que sirvió para confirmar la Music Session 0/66 con Daddy Yankee, el productor decidió etiquetar al usuario @averigua.bien, el cual no fue la primera vez que se hizo presente. Luego de lo que había sido su primera aparición junto con el lanzamiento de la Music Session #61 de Luck Ra, ahora directamente lo etiquetó y desató un sinfín de rumores.

En aquella ocasión, había un posteo que incluyó los siguientes números: "62.63.64.65.42.66.0.50º", algo que fue vinculado con la llegada de ocho Music Sessions durante el 2025. Tras muchos meses de silencio, este 4 de noviembre se reactivó la cuenta y se modificó la publicación: "62.63.64.65.42.66.θ.50º", por lo que se tachó el cero.

Embed - averiguá bien en Instagram: "62.63.64.65.42.66.θ.50º" View this post on Instagram Si bien el orden no parece ser el anunciado, lo cierto es que Bizarrap parece tener grabadas todas las mencionadas, y la #0 será la primera en llegar al público luego de la de Luck Ra. En aquel momento, se especuló con que la #50 hacía referencia a la segunda parte de la de Duki, ya que eso fue lo que dieron a entender cuando se lanzó su colaboración.

Ahora, al tratarse del principio de noviembre, una de las principales teorías indica que Bizarrap publicará una Music Session por semana, con el objetivo de completar las ocho semanas que quedan del 2025 y "cumplir" con el anuncio. Pero todavía se deberá esperar y hay mucha incertidumbre con respecto a lo que sucederá en el futuro.