El músico de 46 años, considerado como “el padre del reggaetón”, no sorprendió al hablar de su retiro: “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo”.

Sobre el final de su show y delante de miles de fanático, el reguetonero, Ramón Ayala, aseguró que por mucho tiempo intentó llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. “Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron: alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, comenzó su reflexión.

Embed - Daddy Yankee on Instagram: "Familia: Este día para mi, es el más importante de mi vida… esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mi y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo. “ ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho.” San Mateo 16:26-27 Amén " View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma'? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, agregó.

En ese sentido, el autor de Gasolina como uno de sus mayores hits remarcó que “todas las herramientas que tenga” en su poder “como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, es ahora para el reino”.

“Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo, y espero que se les grabe algo bien importante: no sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, resaltó.

Y agregó: “Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin llegué a la meta, soy libre, amén!”.

El llamativo pedido de la esposa de Daddy Yankee que enciende los rumores de crisis

Hace desde un par de meses que se empezó a rumorear sobre la separación del reguetonero de elite mundial, Ramón Ayala, más conocido como Daddy Yankee, y su esposa, Mireddys González, con quien lleva una relación de 30 años.

Si bien las redes sociales fueron las únicas evidencias que dejaron expuestas la crisis entre ambos, ninguno de los dos habló públicamente sobre cómo está su relación

Sin embargo, la crisis habría llegado a lo que parecía ser un matrimonio sólido. Una de las primeras señales que dejó expuesta la relación fue cuando ambos se dejaron de seguir en las redes sociales, pero ninguno dio detalles concretos, solo González publicó llamativas frases que podrían estar relacionadas a la separación.

Y ahora, la propia empresaria recurrió nuevamente a sus redes sociales para hacer un llamativo pedido que enciende nuevamente los rumores de crisis. “Si usted sabe de alguna tienda en Mall de San Juan que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, escribió González en sus historias de Instagram.