Roberto Musso: "El 1° show al que asistió Bizarrap fue del Cuarteto de Nos"

Asimismo, expresó: "Hubo puertas que abriste y decidiste no entrar nunca más, puertas que te desilusionaron y te llevaron a dar un portazo, puertas que cerraste, te arrepentiste y volviste, puertas en las que te animaste a mirar por la cerradura, puertas que tenían derecho de admisión y te echaron".

"La puerta que más me costó abrir fue la de dedicarme por completo a la música. Yo soy ingeniero y hemos sido siempre bastardeados por nuestra falta de sensibilidad y ser estructurados. Zambullirte en el mar de las matemáticas y de los números es igual que zambullirte en el mar de las letras. En definitiva, son evasiones del mundo real. Hay poesía en los dos lados y hay arte en la matemática", indicó.

En esa línea, reveló: "Una de las canciones que más disfruto tocar es Contrapunto, una riña de gallos que tengo con una computadora. Soy yo solo contra la pc de mi época, con la letra verde, sin la letra ñ, y es un ida y vuelta para determinar quién es más humano. Fue mucho antes de que el Chat GPT existiera y logré que en ese tema colisionaran mis dos mundos. Siempre fui pro tecnología. No me dan miedo los avances sinceramente. Han sido herramientas que colaboraron con la creatividad, y siempre ha habido temor, pero seguimos conservando nuestros lugares. No sé si en algún momento eso se perderá".

"El otro día vino Alvin, el batero, que nunca compone y me mostró que escribió una canción. La leí y me di cuenta al toque que era Chat GPT, nos reímos y me preguntó cómo me di cuenta, claro, eran todos lugares comunes. Básicamente, soy optimista de los avances tecnológicos y soy optimista en la humanidad también. Mi hija tiene 14 años y está en la secundaria, la inteligencia artificial como profesor de matemáticas es impresionante, si yo hubiera tenido esa herramienta me hubiera sido mega útil", dijo.

Cuando le preguntamos a Musso qué opina de ser considerado el líder del grupo, él confiesa: "Si no se me ofenden mis compañeros está todo bien... (risas) Bueno, generalmente el que da la cara en las notas de prensa y habla en los shows queda un poco más expuesto ante la mirada de la gente. Con el Cuarteto pasa algo especial: cada integrante es carismático. Debe ser la única banda en la que el baterista se lleva más aplausos que el cantante, yo siempre se lo digo a Alvin. Es muy querido por la gente e incluso en el show siempre hacemos la broma, le digo al público: ´¡Che! Aplauden más al baterista que a mí ¿Qué está pasando acá?". La complicidad entre el público y la banda es una de las cualidades que definen al Cuarteto, y en ese sentido, él agrega: "Esa distancia, que a veces es muy difusa entre el artista y la gente, nos sale naturalmente, no fue una búsqueda que tuvimos como banda. El público lo agradece mucho y se da cuenta de que la banda es honesta en su propuesta".

Roberto Musso: "La complicidad entre el público y la banda es una de las cualidades que definen al Cuarteto"

"Hoy por hoy estamos llegando a un público muy joven, la gran mayoría son menores de 20 años, son adolescentes y preadolescentes que se identifican muchísimo con nuestras canciones. A veces también pasa que el padre rockero quiere meter al nene, pero lo natural es que disfrute el papá y el nene no tanto, pero en nuestro caso sí. En Uruguay y Argentina no pasa tanto porque las generaciones más grandes conocieron al Cuarteto antes, pero en otros países latinoamericanos como Chile, Colombia, Perú, Ecuador y México sí nos conocen primero los pibes. Cuando vienen los padres con ellos a vernos nos dicen: ´No tenía idea de la existencia de la banda. Escuché que mis chicos escuchaban y me gustó´. Imaginate, el padre rockero, cuarentón se acerca y disfrutan el show los dos".

Uno de los desafíos más difíciles del Cuarteto, es podes definirse, resumir la esencia de la banda en una breve descripción. Roberto se adentró en esta tarea y dijo: A mí me gusta la definición que está en internet que es: una banda de rock rara. Me parece que va perfecto con lo que es: un poco fuera de lo común y tiene ese sello distintivo que son las letras que hablan de temas tan filosóficos, psicológicos, enredados, que parecen muy complicados, pero que terminan conectándose con un montón de generaciones. Es esa esa música que es rockera por un lado de instrumentación, pero que le pide prestado a otro géneros si es que amerita para determinada obra artística. En todo ese cóctel, se genera una banda distinta a lo que se escucha alrededor".

"Como rockero que arrancó a principios de los 90, veo la escena musical menos compartimentada que antes. Yo creo que las generaciones nuevas tienen una mayor apertura de cabeza, son más open mind´ que antes en cuanto a que aceptan la fusión. Ahora en los festivales de rock también van artistas de otros géneros y conviven bastante bien. En nuestro caso, cuando la canción amerita otro palo ya sea para una parte, por un tema de producción, por la voz o un arreglo musical, no tenemos problema en salirnos del fundamentalismo del rock. Yo siempre digo: el fan de una banda se enamora del momento en que la conoció, entonces no le gusta que haya muchos cambios. Eso le pasa al Cuarteto y a todos los artistas en general. Nosotros somos una banda que vive cambiando, como dice la canción Ya no sé que hacer conmigo: ´Vos siempre cambiando ya no cambiás más´. Está en el ADN de la banda y ya el fan lo sabe, ya ven que sacamos algo y piensa ´A ver con qué se viene el Cuarteto ahora´. Para mí, la foto del Cuarteto es el show en vivo hoy por hoy, que ya abarca casi 18 años de carrera. El disco nuevo, si bien es un momento, no implica que la banda ahora va a ser esto al 100%. Siempre siguen conviviendo las canciones viejas con las nuevas. Finalmente, el show es entretenimiento. Me gusta que sea un resumen de la vida misma y tenga momentos de reflexión: emoción, alegría desaforada, llanto, risas, relax, adrenalina... lo estudiamos mucho. No son solo las 2 horas que dura el espectáculo, lleva mucho estudio. A veces me voy de mambo cuando escribo un tema y ya me pongo a pensar cómo va a ser la performance en vivo. Meterme en el personaje de la canción a mí me encanta aunque sea un pésimo actor".

Roberto Musso se diferencia de sus colegas coetáneos porque no siente recelo hacia la nueva camada musical ni se siente ofendido por los géneros populares en Latinoamérica. "La oferta es variada, hay cosas muy rescatables en cada género. Hay muchos pibes de la escena urbana que me han dicho que se han inspirado en el Cuarteto, por ejemplo Wos, que me dijo que nos escuchaba mucho, y Bizarrap. El primer show de Biza fue viendo al Cuarteto en el Auditorio Oeste. Había ido con la mamá y flashó con el Cuarteto. A mí cuando la gente joven me dice eso me lleno de orgullo".

El Cuarteto de Nos ya tiene planeada su gira nacional e internacional, pero la estrella del tour es el 20 de septiembre con un recital en el estadio Ferro. En Argentina visitarán San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Salta, Corrientes, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. A nivel internacional, se presentarán en Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile, México, España y Alemania.