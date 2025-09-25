Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

El ganador de Gran Hermano, edición 2024, Bautista Mascia viajó a Córdoba para conocer el terreno donde estará la vivienda que ganó en el reality y donó a la Asociación Civil La Casita Trans.
El ganador de Gran Hermano se comprometió con su compañero de juego Emma Vich a donar la casa que recibió como premio en el juego de Telefe.
Bautista compartió las imágenes de su visita y el avance del proyecto, que se destinará para refugio y sede para las actividades de la asociación.
"Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en gh", publicó en una historia de Instagram.
Agregó: "Acá vamos a poner la @viviendasroca para que @lacasitatrans tenga su lugar más grande para que siga acompañando y ayudando a tanta gente".
El regalo fue un gesto solidario que hizo el uruguayo, junto a Emmanuel Vich, el subcampeón del juego de Telefe, para apoyar al grupo que da contención y acompañamiento a niños y adolescencias trans y sus familias.
Desde la asociación remarcaron: “Hoy nos visitó Bautista Mascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024. Por fin pudimos conocerlo y agradecerle personalmente, contarle más sobre lo que hacemos, lo que proyectamos y lo importante que será este espacio para todas las niñeces y juventudes trans de la provincia”, publicaron en sus redes sociales.