IR A
IR A

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

El ganador de Gran Hermano se comprometió con su compañero de juego Emma Vich a donar la casa que recibió como premio en el juego de Telefe.

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Redes Sociales

El ganador de Gran Hermano, edición 2024, Bautista Mascia viajó a Córdoba para conocer el terreno donde estará la vivienda que ganó en el reality y donó a la Asociación Civil La Casita Trans.

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.
Te puede interesar:

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

Bautista compartió las imágenes de su visita y el avance del proyecto, que se destinará para refugio y sede para las actividades de la asociación.

"Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en gh", publicó en una historia de Instagram.

Bautista Mascia en una hisotria de Instagram

Agregó: "Acá vamos a poner la @viviendasroca para que @lacasitatrans tenga su lugar más grande para que siga acompañando y ayudando a tanta gente".

El regalo fue un gesto solidario que hizo el uruguayo, junto a Emmanuel Vich, el subcampeón del juego de Telefe, para apoyar al grupo que da contención y acompañamiento a niños y adolescencias trans y sus familias.

Desde la asociación remarcaron: “Hoy nos visitó Bautista Mascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024. Por fin pudimos conocerlo y agradecerle personalmente, contarle más sobre lo que hacemos, lo que proyectamos y lo importante que será este espacio para todas las niñeces y juventudes trans de la provincia”, publicaron en sus redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuando llega la primavera, esta localidad cordobesa se llena de color y flores.

Viajar a Córdoba: el destino que luce mega florecido en primavera

Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza, historia y tranquilidad. 

Viajar a Córdoba: el pueblito que tuvo a alemanes en sus inicios y ahora deslumbra por sus paisajes

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

últimas noticias

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

Hace 38 minutos
Una rueda marcada por la toma de ganancias.

Freno al rally alcista: bonos, ADRs y Merval cayeron tras toma de ganancias

Hace 44 minutos
C5N estrena Mujeres Únicas: la historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno

C5N estrena "Mujeres Únicas": la historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno

Hace 46 minutos
La nueva fiscalía está especializada en violencia de género.

Triple femicidio: seguirá el caso un fiscal especializado en homicidios y género

Hace 47 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género

Hace 1 hora