Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado Se trata Juan Carlos González, de 60 años, quien había desaparecido a mediados de junio. Además, se investigan dos perfiles genéticos más.







Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente. Redes Sociales

La Justicia de Jujuy confirmó el hallazgo de la quinta víctima del presunto asesino serial de Alto Comedero, Matías Jurado (37 años), en el caso que conmociona a toda la provincia. Se trata de Juan Carlos González, el hombre de 60 años que había sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

El fiscal regional de Jujuy, Guillermo Beller, aseguró en conferencia de prensa que el cuerpo identificado en las últimas horas es el de un hombre de 60 años. “Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio del imputado. Esto nos permite cerrar un círculo probatorio”, explicó el fiscal interviniente, donde recordó que la investigación aún no alcanza los 60 días de trabajo formal.

Los peritos determinaron que el ADN hallado en la vivienda de Jurado coincidía con su perfil, y que además su celular registró su último impacto en antenas cercanas a la casa del detenido. "Hay todavía dos perfiles inconclusos de otras dos personas que pudieron también ser víctimas", añadió Beller.

El caso comenzó a inicios de agosto, pero cuando ya transcurrieron dos meses las pistas y las certezas no dejan de aflorar y complicar a Matías Jurado, investigado y acusado por la justicia de Jujuy por la desaparición de cinco hombres. González se suma así a las cuatro primeras personas detectadas entre los rastros biológicos levantados de la casa de Jurado: Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

Jurado fue detenido a inicios de agosto y se encuentra con prisión preventiva por cuatro meses. Fue declarado imputable y enfrenta cargos por la desaparición y muerte de al menos cinco personas. Su entorno lo describía como un hombre violento, aunque nadie sospechaba del nivel de los hechos que ahora se investigan.