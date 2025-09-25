26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Se trata Juan Carlos González, de 60 años, quien había desaparecido a mediados de junio. Además, se investigan dos perfiles genéticos más.

Por
Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Redes Sociales

La Justicia de Jujuy confirmó el hallazgo de la quinta víctima del presunto asesino serial de Alto Comedero, Matías Jurado (37 años), en el caso que conmociona a toda la provincia. Se trata de Juan Carlos González, el hombre de 60 años que había sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.
Te puede interesar:

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

El fiscal regional de Jujuy, Guillermo Beller, aseguró en conferencia de prensa que el cuerpo identificado en las últimas horas es el de un hombre de 60 años. “Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio del imputado. Esto nos permite cerrar un círculo probatorio”, explicó el fiscal interviniente, donde recordó que la investigación aún no alcanza los 60 días de trabajo formal.

gonzalez matias jurado

Los peritos determinaron que el ADN hallado en la vivienda de Jurado coincidía con su perfil, y que además su celular registró su último impacto en antenas cercanas a la casa del detenido. "Hay todavía dos perfiles inconclusos de otras dos personas que pudieron también ser víctimas", añadió Beller.

El caso comenzó a inicios de agosto, pero cuando ya transcurrieron dos meses las pistas y las certezas no dejan de aflorar y complicar a Matías Jurado, investigado y acusado por la justicia de Jujuy por la desaparición de cinco hombres. González se suma así a las cuatro primeras personas detectadas entre los rastros biológicos levantados de la casa de Jurado: Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

Jurado fue detenido a inicios de agosto y se encuentra con prisión preventiva por cuatro meses. Fue declarado imputable y enfrenta cargos por la desaparición y muerte de al menos cinco personas. Su entorno lo describía como un hombre violento, aunque nadie sospechaba del nivel de los hechos que ahora se investigan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Asesino serial de Jujuy: confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

play

Un perito analizó si es posible identificar a los 45 participantes de la transmisión del triple femicidio

play

Triple femicidio de Florencio Varela: dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género

play

Triple femicidio de Florencio Varela: los 4 detenidos se negaron a declarar

play

Triple femicidio: uno por uno, quiénes son los cuatro detenidos

Rating Cero

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
play

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

El regreso de Pity Álvarez es un misterio.

Aseguran que Pity Álvarez no tocará en Vélez el 5 de diciembre

El músico recibió una nueva distinción por su legado con el rock argentino.

Konex de Brillante 2025: Charly García ganó el mayor premio a la música popular argentina

Guillermo Francella.

Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas.

Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

últimas noticias

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

Sorpresa en Chaco por un extraño objeto metálico que cayó del cielo

Hace 1 hora
La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.

La Selección argentina ya tiene rivales: se confirmaron los dos amistosos previos al Mundial 2026

Hace 1 hora
Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Hace 2 horas
Antonio Barijho tiene 48 años.

Boca: cómo es el estado de salud de Antonio Barijho luego de haber sido operado por un problema cardíaco

Hace 2 horas
El Banco Central comenzó a acumular reservas.

Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 ante una posible nueva compra del Tesoro

Hace 2 horas