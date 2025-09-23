23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

El caso involucra a adolescentes de entre 15 y 16 años. El acusado tiene 19 y difundía las fotos en sitios pornográficos.

Por
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

La Justicia de Córdoba confirmó que irá a juicio un estudiante de 19 años acusado de manipular imágenes de compañeras con Inteligencia Artificial y difundirlas en sitios pornográficos.

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

Según la acusación del fiscal Pablo Cuenca Tagle, el joven utilizó técnicas de “face swapping” para superponer los rostros de varias adolescentes en cuerpos de mujeres adultas extraídos de páginas para adultos. Además, incorporó hipervínculos a las redes sociales de las víctimas, que fueron contactadas por usuarios de las plataformas.

Las jóvenes tienen entre 15 y 16 años y el alumno está imputado por lesiones graves calificadas por el género. El Juzgado de Control de Violencia Familiar Nº1 de Córdoba resolvió que el caso será juzgado en un juicio oral y público, rechazando la oposición de la defensa, aunque aún queda abierta la posibilidad de apelar.

El abogado de algunas víctimas, José Dantona, señaló que el “face swapping” no está tipificado en el Código Penal y que se buscó un “atajo legal” para encuadrar el delito. Dantona agregó que, aunque varias imágenes fueron eliminadas, otras siguen circulando en Internet.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

play

Dramático rescate de una persona que se refugió en un contenedor e iba a ser compactado por el camión de basura

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba

Córdoba: detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 20 minutos
play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 20 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 31 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 38 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 56 minutos