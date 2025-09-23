Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

La Justicia de Córdoba confirmó que irá a juicio un estudiante de 19 años acusado de manipular imágenes de compañeras con Inteligencia Artificial y difundirlas en sitios pornográficos.

Según la acusación del fiscal Pablo Cuenca Tagle, el joven utilizó técnicas de “face swapping” para superponer los rostros de varias adolescentes en cuerpos de mujeres adultas extraídos de páginas para adultos. Además, incorporó hipervínculos a las redes sociales de las víctimas, que fueron contactadas por usuarios de las plataformas.

Las jóvenes tienen entre 15 y 16 años y el alumno está imputado por lesiones graves calificadas por el género. El Juzgado de Control de Violencia Familiar Nº1 de Córdoba resolvió que el caso será juzgado en un juicio oral y público, rechazando la oposición de la defensa, aunque aún queda abierta la posibilidad de apelar.

El abogado de algunas víctimas, José Dantona, señaló que el “face swapping” no está tipificado en el Código Penal y que se buscó un “atajo legal” para encuadrar el delito. Dantona agregó que, aunque varias imágenes fueron eliminadas, otras siguen circulando en Internet.