24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito que tuvo a alemanes en sus inicios y ahora deslumbra por sus paisajes

Un rincón cordobés con raíces centroeuropeas invita a descansar, caminar por senderos serranos y refrescarse en cascadas y balnearios naturales.

Por
Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza

Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza, historia y tranquilidad. 

Redes sociales

Muchos viajeros llegan a Córdoba buscando aire puro, montañas y ríos cristalinos. Algunos pueblos serranos ofrecen esa combinación de calma y aventura, con la particularidad de que algunos parecen sacados de un cuento europeo.

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

En esta región, donde los bosques se mezclan con arroyos y cascadas, todavía se respira la impronta de los inmigrantes que eligieron asentarse en la provincia a mediados del siglo pasado. Las huellas de esa época se mantienen en la arquitectura, la vegetación y el estilo de vida de sus habitantes.

Se trata de Villa Alpina, un pequeño poblado en el Valle de Calamuchita que no supera los 500 habitantes. Fundado en 1946 por familias de origen alemán, fue la familia Storch quien dio los primeros pasos al adquirir 150 hectáreas e impulsar la forestación con pinos, álamos y abedules.

Villa Alpina

Dónde queda Villa Alpina

Este poblado serrano se ubica al pie del Cerro Champaquí, la cumbre más alta de Córdoba. Su geografía lo convierte en paso obligado para montañistas, senderistas y amantes de la naturaleza. El río Los Reartes atraviesa el lugar, formando sucesivas piletas naturales de aguas claras, muy buscadas por quienes llegan en verano.

Qué puedo hacer en Villa Alpina

Las actividades son variadas y dependen de la época del año. El ascenso al Champaquí es el gran desafío: una caminata exigente que puede hacerse en un día o con pernocte en refugios de montaña. Para quienes prefieren algo más tranquilo, hay senderos cortos que llevan a cascadas como La Olla, la Grande o la Escondida.

El río también es un atractivo en sí mismo: sus aguas frías permiten practicar pesca deportiva de truchas, bajo la modalidad de captura y devolución. Además, los balnearios naturales son ideales para pasar la tarde con reposera y mate.

Entre los paseos más buscados, se puede hacer la caminata hasta La Cumbrecita en unas tres horas, un clásico para quienes disfrutan de combinar naturaleza con pueblos pintorescos. También hay excursiones a sitios curiosos como el río subterráneo, donde el agua desaparece y reaparece metros más adelante, o a la antigua mina de mica, un vestigio de la actividad minera de la zona.

Villa Alpina

En las cercanías, varios guías ofrecen cabalgatas serranas para recorrer valles y arroyos, una manera distinta de conocer el entorno. En temporada alta también se organizan travesías en 4x4, que permiten llegar a rincones menos accesibles. Para quienes buscan calma absoluta, nada mejor que improvisar un picnic a orillas del río o leer bajo la sombra de un pino.

Si el día está despejado, quedarse hasta el anochecer es un plan en sí mismo: por la poca contaminación lumínica, el cielo de Villa Alpina se llena de estrellas, un espectáculo que pocos lugares ofrecen tan claramente.

Cómo llegar a Villa Alpina

Primero se debe tomar la Autopista 25 de Mayo para conectar con la Panamericana, hasta llegar al cruce con la Ruta Nacional 36, en la ciudad de Bell Ville, tras aproximadamente 600 kilómetros.

Desde Bell Ville, se debe continuar por la RN 36 hacia el norte hasta Río Cuarto, y luego tomar la Ruta Provincial 5 (RP 5) en dirección a Villa General Belgrano. Al llegar a esta localidad, seguirá por la Ruta Provincial E-55 hacia La Cumbrecita, un pintoresco pueblo cercano a Villa Alpina.

Finalmente, hay que tomar un camino secundario de ripio, bien mantenido pero sinuoso, que conduce directamente a Villa Alpina, ubicada en el corazón de las Sierras de Córdoba. Este último tramo, de unos 100 kilómetros desde Río Cuarto, requiere mayor precaución por las curvas y el terreno montañoso, pero ofrece vistas espectaculares.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

El pueblo bonaerense sorprende con una laguna de 686 hectáreas rodeada de verde.

Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Su ubicación a solo 200 kilómetros de Buenos Aires, lo convierte en una escapada perfecta.

Turismo en Argentina: el pueblito que te "conecta" con Japón

En Capilla del Señor se destacan iglesias, pulperías y estancias tradicionales como parte de sus principales atractivos.

Está detenido en el tiempo, cerca de Buenos Aires y es ideal para ir en primavera

Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Rating Cero

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora

últimas noticias

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 12 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 15 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 16 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 20 minutos
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas.

Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas

Hace 24 minutos