Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de septiembre

El oficial opera a $1.312,41 para la compra y $1.367,95 para la venta tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue también continúa a la baja y roza los $1.400.

Por
El dólar oficial retrocede al calor de las señales desde Estados Unidos.

El dólar oficial retrocede al calor de las señales desde Estados Unidos.

Télam
El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.
Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar no encuentra piso y cerró en $1.360

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se sigue moviendo a la baja.

El dólar oficial se sigue moviendo a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.312,4 para la compra y $1.367,95 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.337,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.391,27, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.369,47

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.337,5.

El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

