Triple femicidio de Florencio Varela: dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género

La Fiscalía de La Matanza detalló que las otras dos personas que se negaron a declarar este jueves fueron acusadas de encubrimiento. El juez Fernando Pinos Guevara avaló que todos sigan detenidos.

Dos de los cuatro detenidos que este jueves se negaron a declarar por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género, mientras que las otras dos personas fueron acusadas de encubrimiento. El juez Fernando Pinos Guevara resolvió que todos sigan detenidos con prisión preventiva.

La imputación de la Fiscalía de La Matanza avisa que en dos casos fueron acusados de "homicidio calificado por ser cometido en concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión de un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

En tanto, los otros dos detenidos, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de "encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave".

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva estuvieron este jueves frente al fiscal Gastón Dupláa, pero se negaron a declarar.

El caso seguirá en manos de un fiscal especializado en homicidios y género

Después de que los 4 detenidos se negaran a declarar por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, decidió el cambio de la fiscalía que investiga el asesinato de las tres jóvenes de Ciudad Evita.

Ahora la causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de la UFI de Homicidios de la jurisdicción, que, de acuerdo al turno en que se solicitó, quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.

El fiscal que indagó a los sospechosos los imputó por homicidio calificado agravado, por el uso de violencia de género, con ensañamiento y alevosía. Dos de ellos tienen calificación por encubrimiento, por lo que el caso pasó a un investigador especializado en este tipo de homicidios.

Se tuvo en cuenta el contexto de una banda de narcotráficos, que filmó, amenazó y asesinó, y que tiene ramificaciones en el conurbano bonaerense y Capital Federal. La UFI de Homicidios de La Matanza tiene una modalidad de trabajo con varias fuerzas de seguridad, que también incluye a los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, y que tiene una extensa carrera de capturas.

Ya empezaron a trabajar en tareas y medidas a implementarse, con pericias en los celulares secuestrados, presuntamente utilizados para filmar y retransmitir las escenas de torturas previas a la muerte de las jóvenes.

