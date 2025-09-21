21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Caminatas entre sierras, arroyos y miradores convierten a esta localidad cordobesa en un destino ideal para la primavera, con opciones para todos los niveles.

Por
Si se busca un viaje distinto

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Villa General Belgrano

Cuando llega la primavera y el aire empieza a sentirse más liviano, Córdoba se convierte en una de las provincias más tentadoras para los que disfrutan de caminar entre sierras. El verde se intensifica, los arroyos bajan con más caudal y los senderos llaman a ponerse las zapatillas de trekking.

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

En este escenario, la provincia ofrece una amplia gama de recorridos que se adaptan a diferentes viajeros: desde paseos familiares a orillas de arroyos hasta ascensos exigentes que demandan esfuerzo y preparación.

Es ahí donde Villa General Belgrano aparece como una de las joyas más atractivas, porque mezcla naturaleza serrana con tradiciones centroeuropeas. Es un pueblo que invita tanto a probar una cerveza artesanal como a internarse en senderos que atraviesan reservas naturales y cerros con vistas privilegiadas.

Villa General Belgrano
Ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano se distingue por su encanto alpino y su entorno natural fascinante.

Ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano se distingue por su encanto alpino y su entorno natural fascinante.

Dónde queda Villa General Belgrano

Villa General Belgrano se ubica en el Valle de Calamuchita, a unos 90 kilómetros de Córdoba capital. Está rodeada de sierras y de espejos de agua como el lago Los Molinos, lo que le da un entorno natural privilegiado. Su identidad se distingue además por la impronta alemana, austríaca y suiza, que se refleja en la arquitectura, la gastronomía y hasta en sus fiestas tradicionales como la Oktoberfest.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

Para quienes prefieren un plan tranquilo, el Paseo de los Arroyos es ideal. El camino bordea cursos de agua como El Molle, El Sauce y La Toma, rodeados de sombra y silencio, perfectos para una tarde de mates.

Si se busca algo más desafiante, el sendero hacia la Reserva Natural Pozo Verde combina caminata y contacto con la vegetación autóctona, hasta llegar a un pequeño espejo de agua escondido entre las sierras. Un poco más arriba se encuentra el Cerro Mirador, desde donde se obtienen panorámicas únicas del valle.

Los más aventureros pueden animarse a subir al Cerro de la Virgen y al Pico Alemán. Este recorrido es más exigente, con pendientes pronunciadas que exigen buen calzado, agua y preparación física. La recompensa son vistas espectaculares de todo Calamuchita.

Villa General Belgrano

Cómo llegar a Villa General Belgrano

La ruta más directa es tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario (RN 9) hasta Rosario, luego continuar por la RN 9 hasta empalmar con la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Una vez en Córdoba, seguí por la RN 36 hacia el sur hasta Río Cuarto y, finalmente, tomá la RP 5 hacia Villa General Belgrano, pasando por localidades como Berrotarán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

No solo su relieve geográfico provoca el interés de los turistas, sino también los vinos que se producen en este pueblo de Salta.

Viajar a Salta: el pueblito para enamorarse de sus postales y sus vinos

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Hace 6 minutos
Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 16 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 21 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 27 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 38 minutos