Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Caminatas entre sierras, arroyos y miradores convierten a esta localidad cordobesa en un destino ideal para la primavera, con opciones para todos los niveles.

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Cuando llega la primavera y el aire empieza a sentirse más liviano, Córdoba se convierte en una de las provincias más tentadoras para los que disfrutan de caminar entre sierras. El verde se intensifica, los arroyos bajan con más caudal y los senderos llaman a ponerse las zapatillas de trekking.

En este escenario, la provincia ofrece una amplia gama de recorridos que se adaptan a diferentes viajeros: desde paseos familiares a orillas de arroyos hasta ascensos exigentes que demandan esfuerzo y preparación.

Es ahí donde Villa General Belgrano aparece como una de las joyas más atractivas , porque mezcla naturaleza serrana con tradiciones centroeuropeas. Es un pueblo que invita tanto a probar una cerveza artesanal como a internarse en senderos que atraviesan reservas naturales y cerros con vistas privilegiadas.

Ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano se distingue por su encanto alpino y su entorno natural fascinante.

Villa General Belgrano se ubica en el Valle de Calamuchita , a unos 90 kilómetros de Córdoba capital. Está rodeada de sierras y de espejos de agua como el lago Los Molinos, lo que le da un entorno natural privilegiado. Su identidad se distingue además por la impronta alemana, austríaca y suiza, que se refleja en la arquitectura, la gastronomía y hasta en sus fiestas tradicionales como la Oktoberfest.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

Para quienes prefieren un plan tranquilo, el Paseo de los Arroyos es ideal. El camino bordea cursos de agua como El Molle, El Sauce y La Toma, rodeados de sombra y silencio, perfectos para una tarde de mates.

Si se busca algo más desafiante, el sendero hacia la Reserva Natural Pozo Verde combina caminata y contacto con la vegetación autóctona, hasta llegar a un pequeño espejo de agua escondido entre las sierras. Un poco más arriba se encuentra el Cerro Mirador, desde donde se obtienen panorámicas únicas del valle.

Los más aventureros pueden animarse a subir al Cerro de la Virgen y al Pico Alemán. Este recorrido es más exigente, con pendientes pronunciadas que exigen buen calzado, agua y preparación física. La recompensa son vistas espectaculares de todo Calamuchita.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

La ruta más directa es tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario (RN 9) hasta Rosario, luego continuar por la RN 9 hasta empalmar con la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Una vez en Córdoba, seguí por la RN 36 hacia el sur hasta Río Cuarto y, finalmente, tomá la RP 5 hacia Villa General Belgrano, pasando por localidades como Berrotarán.