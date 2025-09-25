El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad Capital Humano intimó al gremio ferroviario a suspender las medidas de fuerza y garantizar la normal prestación del servicio durante 15 días. Por







El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad Redes Sociales

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto entre el gremio de La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A, Metrovías S.A y Ferrovías S.A Concesionaria.

La resolución, que rige desde las 00:00 horas del 26 de septiembre, se enmarca en la Ley N.º 14.786 y establece un período de conciliación de 15 días. Durante ese lapso, el sindicato y las empresas deberán retomar el diálogo, mientras los trabajadores están obligados a garantizar la circulación habitual de los trenes y evitar demoras, cancelaciones o interrupciones en el servicio.

Según informó la cartera, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, decidió retirarse de la mesa de negociación “de forma intempestiva” tras la exposición de las empresas sobre las inversiones y obras previstas en su plan de ejecución. Esa actitud, planteó el comunicado, interrumpió las posibilidades de diálogo y llevó al dictado de la medida.

El Gobierno intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas de acción directa que ya habían afectado a más de un millón de usuarios y a abstenerse de implementar nuevas medidas mientras dure la conciliación.

“Es deber del Estado garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”, remarcó el comunicado oficial.