Sorpresa en Chaco por un extraño objeto metálico que cayó del cielo

El hallazgo tuvo lugar en un campo privado en la localidad de Puerto Tirol. Se trata de un cilindro de 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro que podría ser chatarra espacial.

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

La caída de un objeto de grandes dimensiones y de naturaleza inusual generó una intensa movilización de efectivos de seguridad y cuerpos de emergencia en la provincia de Chaco. El hallazgo, que tuvo lugar en un campo privado en la localidad de Puerto Tirol, mantiene en vilo a las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

El incidente se registró este jueves cerca de las 18.30 en un predio rural conocido como ex Campo Rossi. Ante el aviso de la presencia de un elemento desconocido, personal de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría Puerto Tirol se dirigieron al lugar para iniciar las primeras diligencias e inspeccionar el objeto, que se encontraba a unos 100 metros al interior de la propiedad.

La inspección inicial reveló que se trataba de un cilindro de considerable tamaño. Las dimensiones estimadas del artefacto son de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro. Su material de fabricación se identificó como fibra de carbono, una característica que sugiere una posible vinculación con tecnología avanzada o la industria aeroespacial.

El artefacto presenta rasgos distintivos que han llamado la atención de los peritos. En uno de sus extremos se observó un orificio de 40 centímetros, mientras que en el opuesto se detectó un sistema de válvulas. Adicionalmente, la estructura cilíndrica portaba una inscripción con un número de serie, dato crucial para las investigaciones sobre su procedencia.

Debido a la naturaleza del hallazgo, se activó un protocolo de seguridad que incluyó la intervención de personal especializado de la Sección Explosivos. Tras una minuciosa revisión, estos expertos confirmaron que el objeto no contenía material combustible ni presentaba riesgos visibles o inminentes para la población, lo cual trajo tranquilidad a los equipos de emergencia.

A pesar de descartarse el peligro inmediato, las autoridades mantuvieron un operativo especial, estableciendo un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del cilindro a modo preventivo. Las tareas se centran ahora en identificar el origen del objeto, que, dadas sus características constructivas y materiales, se presume fuertemente que podría ser un componente o resto vinculado a la industria espacial.

