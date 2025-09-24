Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

gLa exparticipante de Gran Hermano, Camila Lattanzio protagonizó un verdadero escándalo en junto a su hermana, Florencia, cuando ambas fueron vistas a los gritos y empujones en plana calle en el barrio de Saavedra.
De acuerdo a una filmación de un vecino, se puede ver cómo Camila Lattanzio se baja de su vehículo y discute con Florencia, una de sus familiares.
Todo quedó registrado, ya que un vecino de uno de los departamentos que daban a la esquina filmó la insólita situación de las gemelas, y posteriormente revelado por LAM (América), donde pasaron el video del momento de la discusión entre las mediáticas.
“La que está fuera del auto es Camila y la que conduce es Florencia. Le grita ‘¡devolveme la llave! La persona que grabó todo esto lo hizo porque estuvieron como una hora a las puteadas”, comenzó explicando el panelista, Pepe Ochoa.
En esa línea, detalló que la situación de agresión comenzó dentro del vehículo cuando ambas estaban discutiendo y “literalmente, matando adentro del auto”. “Estaban a los gritos y medio revoleándose un par de piñas”, relató el panelista del ciclo de Ángel de Brito.
“Ellas viven a tres o cuatro cuadras de diferencia, la una de la otra. Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio, que el novio vivía en otro lugar y la hermana le dijo: ‘No te voy a llevar a lo de tu novio, tomate un taxi, andá a tu casa y tomate un taxi’. Entonces Camila lo que hizo fue arrebatarle la llave del auto. ‘Hasta que no me lleves y me digas que me vas a llevar, me quedo con la llave’”, relató Ochoa también describiendo la situación que se veía en la filmación. En las imágenes se puede ver a Camila bajarse del auto blanco, agarrar su valijita y marcharse.
Luego de la viralización del clip, las hermanas Lattanzio recurrieron a sus redes sociales para dar una explicación de lo que pasó.
“Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”, contó Camila.
A través del video que publicó la exparticipante de Gran Hermano en su Tik Tok, señaló que le se enteraron que el video se viralizó y minimizó la secuencia la señalar “es muy normal en nosotras”.
Por su parte, Florencia remarcó que la relación entre las dos siempre fue igual: “No sé qué más acotar, pero la gente que nos conoce sabe que somos así; que nos peleábamos, que después nos amigábamos”.
“Tampoco es tanto, chicos, vivimos juntas”, minimizó Camila, para evitar críticas en las redes y dar por finalizado el tema.