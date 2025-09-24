IR A
Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

De acuerdo a una filmación de un vecino, se puede ver cómo Camila Lattanzio se baja de su vehículo y discute con Florencia, una de sus familiares.

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Captura Telefe

gLa exparticipante de Gran Hermano, Camila Lattanzio protagonizó un verdadero escándalo en junto a su hermana, Florencia, cuando ambas fueron vistas a los gritos y empujones en plana calle en el barrio de Saavedra.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Revelaron el último parte médico de Thiago Medina de este miércoles: "Continúa con cobertura antibiótica dirigida"

Todo quedó registrado, ya que un vecino de uno de los departamentos que daban a la esquina filmó la insólita situación de las gemelas, y posteriormente revelado por LAM (América), donde pasaron el video del momento de la discusión entre las mediáticas.

La que está fuera del auto es Camila y la que conduce es Florencia. Le grita ‘¡devolveme la llave! La persona que grabó todo esto lo hizo porque estuvieron como una hora a las puteadas”, comenzó explicando el panelista, Pepe Ochoa.

En esa línea, detalló que la situación de agresión comenzó dentro del vehículo cuando ambas estaban discutiendo y “literalmente, matando adentro del auto”. “Estaban a los gritos y medio revoleándose un par de piñas”, relató el panelista del ciclo de Ángel de Brito.

“Ellas viven a tres o cuatro cuadras de diferencia, la una de la otra. Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio, que el novio vivía en otro lugar y la hermana le dijo: ‘No te voy a llevar a lo de tu novio, tomate un taxi, andá a tu casa y tomate un taxi’. Entonces Camila lo que hizo fue arrebatarle la llave del auto. ‘Hasta que no me lleves y me digas que me vas a llevar, me quedo con la llave’”, relató Ochoa también describiendo la situación que se veía en la filmación. En las imágenes se puede ver a Camila bajarse del auto blanco, agarrar su valijita y marcharse.

La explicación de las hermanas Lattanzio tras la pelea en la calle

Luego de la viralización del clip, las hermanas Lattanzio recurrieron a sus redes sociales para dar una explicación de lo que pasó.

“Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”, contó Camila.

A través del video que publicó la exparticipante de Gran Hermano en su Tik Tok, señaló que le se enteraron que el video se viralizó y minimizó la secuencia la señalar “es muy normal en nosotras”.

Por su parte, Florencia remarcó que la relación entre las dos siempre fue igual: “No sé qué más acotar, pero la gente que nos conoce sabe que somos así; que nos peleábamos, que después nos amigábamos”.

“Tampoco es tanto, chicos, vivimos juntas”, minimizó Camila, para evitar críticas en las redes y dar por finalizado el tema.

