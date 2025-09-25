26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca: cómo es el estado de salud de Antonio Barijho luego de haber sido operado por un problema cardíaco

El exdelantero y actual DT de la séptima división xeneise permanece internado tras haber sufrido un evento coronario agudo durante un entrenamiento.

Por
Antonio Barijho tiene 48 años.

Antonio Barijho tiene 48 años.

El exfutbolista y actual entrenador de la séptima división de Boca Juniors, Antonio "Chipi" Barijho, se encuentra internado en observación luego de sufrir un problema cardíaco el miércoles en el predio que el club posee en Ezeiza. La descompensación generó una rápida movilización del cuerpo médico y alarma entre la comunidad deportiva, forzando su traslado inmediato a un centro asistencial para recibir atención especializada.

La venta de entradas para los socios de Boca será este viernes a las 14 vía internet.
Te puede interesar:

Boca jugará ante Defensa y Justicia con visitantes: será el primer partido en más de 10 años en Buenos Aires

La emergencia se desencadenó cuando Barijho, de 48 años, sintió un fuerte dolor en el pecho, un síntoma conocido médicamente como precordialgia, lo que derivó en una descompensación física. La ambulancia que se encontraba de guardia en el predio de entrenamiento actuó de inmediato y trasladó al director técnico a una clínica cercana. Aunque el "Chipi" no perdió el conocimiento, la naturaleza del incidente encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico de las divisiones inferiores como entre los jóvenes jugadores que se encontraban en el lugar.

El departamento médico de Boca Juniors emitió un parte oficial detallando el diagnóstico y el procedimiento de urgencia. Los estudios realizados en el hospital confirmaron que el entrenador sufrió un evento coronario agudo. Ante esta situación, Barijho fue sometido rápidamente a una angioplastia con colocación de stent, una intervención que, según la información oficial, se realizó con éxito y resultó fundamental para estabilizar su condición.

Respecto a su estado de salud actual y su pronóstico, el comunicado del club indicó que el paciente se encuentra "estable". Sin embargo, la institución informó que Barijho continuará en terapia intensiva durante las próximas 48 horas, período en el cual el equipo médico evaluará el tratamiento a seguir a largo plazo.

Este evento cardíaco agudo se asocia habitualmente con la obstrucción de una arteria coronaria, lo que potencialmente compromete el suministro de sangre al músculo cardíaco. Los especialistas subrayaron que la detección temprana y la inmediatez del tratamiento fueron factores determinantes para evitar complicaciones mayores, como un posible infarto. En paralelo a los reportes médicos, su familia utilizó las redes sociales para llevar tranquilidad a la afición, agradeciendo los mensajes de apoyo y confirmando que "salió todo bien".

barijho

Antonio Barijho no solo es una figura icónica para el club por su exitoso pasado como jugador, en el que cosechó siete títulos —incluyendo dos Copas Libertadores y la Intercontinental 2000—, sino que también es un pilar en la formación actual del club. Actualmente, se desempeña como entrenador de la Séptima División, una categoría que en este momento lidera el campeonato de juveniles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras un dolor en el pecho en el predio de Ezeiza

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras sufrir un dolor en el pecho

Preocupación en Boca: Miguel Russo volvió a ser hospitalizado y se ausentó de los entrenamientos

Preocupación en Boca: Miguel Russo volvió a ser hospitalizado y se ausentó de los entrenamientos

Una confesión inesperada que sorprendió a los fanáticos.

Jugó en Europa y aseguró que volvería del retiro para ponerse la camiseta de Boca otra vez: no es Carlos Tevez

russo volvio a dirigir la practica de boca: su reencuentro con riquelme

Russo volvió a dirigir la práctica de Boca: su reencuentro con Riquelme

Con mi hermano nos hicimos hinchas de Boca por mi abuelo, reconoció Scaloni en su biografía

Scaloni ratificó su fanatismo por Boca y reveló qué jugador del Xenieze fue su ídolo en su infancia

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Rating Cero

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
play

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

El regreso de Pity Álvarez es un misterio.

Aseguran que Pity Álvarez no tocará en Vélez el 5 de diciembre

El músico recibió una nueva distinción por su legado con el rock argentino.

Konex de Brillante 2025: Charly García ganó el mayor premio a la música popular argentina

Guillermo Francella.

Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas.

Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

últimas noticias

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

Sorpresa en Chaco por un extraño objeto metálico que cayó del cielo

Hace 1 hora
La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.

La Selección argentina ya tiene rivales: se confirmaron los dos amistosos previos al Mundial 2026

Hace 1 hora
Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Hace 2 horas
Antonio Barijho tiene 48 años.

Boca: cómo es el estado de salud de Antonio Barijho luego de haber sido operado por un problema cardíaco

Hace 2 horas
El Banco Central comenzó a acumular reservas.

Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 ante una posible nueva compra del Tesoro

Hace 2 horas