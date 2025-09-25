Boca: cómo es el estado de salud de Antonio Barijho luego de haber sido operado por un problema cardíaco El exdelantero y actual DT de la séptima división xeneise permanece internado tras haber sufrido un evento coronario agudo durante un entrenamiento. Por







Antonio Barijho tiene 48 años.

El exfutbolista y actual entrenador de la séptima división de Boca Juniors, Antonio "Chipi" Barijho, se encuentra internado en observación luego de sufrir un problema cardíaco el miércoles en el predio que el club posee en Ezeiza. La descompensación generó una rápida movilización del cuerpo médico y alarma entre la comunidad deportiva, forzando su traslado inmediato a un centro asistencial para recibir atención especializada.

La emergencia se desencadenó cuando Barijho, de 48 años, sintió un fuerte dolor en el pecho, un síntoma conocido médicamente como precordialgia, lo que derivó en una descompensación física. La ambulancia que se encontraba de guardia en el predio de entrenamiento actuó de inmediato y trasladó al director técnico a una clínica cercana. Aunque el "Chipi" no perdió el conocimiento, la naturaleza del incidente encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico de las divisiones inferiores como entre los jóvenes jugadores que se encontraban en el lugar.

El departamento médico de Boca Juniors emitió un parte oficial detallando el diagnóstico y el procedimiento de urgencia. Los estudios realizados en el hospital confirmaron que el entrenador sufrió un evento coronario agudo. Ante esta situación, Barijho fue sometido rápidamente a una angioplastia con colocación de stent, una intervención que, según la información oficial, se realizó con éxito y resultó fundamental para estabilizar su condición.

Respecto a su estado de salud actual y su pronóstico, el comunicado del club indicó que el paciente se encuentra "estable". Sin embargo, la institución informó que Barijho continuará en terapia intensiva durante las próximas 48 horas, período en el cual el equipo médico evaluará el tratamiento a seguir a largo plazo.

Este evento cardíaco agudo se asocia habitualmente con la obstrucción de una arteria coronaria, lo que potencialmente compromete el suministro de sangre al músculo cardíaco. Los especialistas subrayaron que la detección temprana y la inmediatez del tratamiento fueron factores determinantes para evitar complicaciones mayores, como un posible infarto. En paralelo a los reportes médicos, su familia utilizó las redes sociales para llevar tranquilidad a la afición, agradeciendo los mensajes de apoyo y confirmando que "salió todo bien".

barijho Antonio Barijho no solo es una figura icónica para el club por su exitoso pasado como jugador, en el que cosechó siete títulos —incluyendo dos Copas Libertadores y la Intercontinental 2000—, sino que también es un pilar en la formación actual del club. Actualmente, se desempeña como entrenador de la Séptima División, una categoría que en este momento lidera el campeonato de juveniles.