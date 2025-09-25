Viajar a Córdoba: el destino que luce mega florecido en primavera

Bosques de pinos, cascadas y senderos convierten a este rincón serrano en uno de los paseos más buscados cuando la estación pinta de verde todo.

La primavera en Córdoba tiene un encanto particular. Los paisajes serranos se visten de colores vivos y los pueblos de montaña recuperan ese aire vibrante que atrae a visitantes de todas partes. Entre esos lugares, uno se destaca por su propuesta diferente y su aspecto de cuento alpino.

Se trata de un destino que no solo invita a caminarlo despacio, sino que además sorprende por ser uno de los pocos sitios del país con una regla poco común: allí los autos no circulan. Esa condición convierte el paseo en una experiencia donde cada paso es protagonista.

Además de los paisajes, La Cumbrecita propone un combo muy atractivo: actividades al aire libre, gastronomía centroeuropea y un ambiente que mezcla tranquilidad con un toque aventurero. Es un plan ideal tanto para quienes viajan en familia como para los que prefieren salir con amigos o en pareja.

La Cumbrecita está a 118 kilómetros de la ciudad de Córdoba y es reconocida como el único pueblo peatonal de Argentina. Para ingresar, los autos deben quedar en la playa de estacionamiento comunal, lo que permite recorrer sus calles de ripio y pasajes boscosos sin bocinazos ni tráfico. Esa calma, sumada al aire serrano y a la sombra de los pinos, la convierte en una parada muy buscada durante la primavera.

Qué puedo hacer en La Cumbrecita

Las opciones son variadas. Se puede caminar hasta la cascada Los Chorrillos, refrescarse en arroyos de agua cristalina o probar senderos de distinta dificultad que llevan a miradores naturales. Los fanáticos del trekking encuentran en este lugar un paraíso de caminos bien señalizados.

Para quienes buscan sabores distintos, la propuesta gastronómica también llama la atención. Hay restaurantes y casas de té donde se sirven platos típicos alemanes, goulash con spätzle, tortas caseras y una amplia oferta de infusiones. Entre las paradas más tradicionales están la casa de té Edelweiss y el histórico restaurante Helmut.

El costado más aventurero aparece con actividades como arborismo y tirolesa, que permiten sobrevolar parte del pueblo entre los árboles y tener una vista panorámica impactante. También es posible recorrer sitios históricos como la capilla, la fuente del pueblo o las viviendas de los primeros colonos.

La Olla La Cumbrecita

Cómo llegar a La Cumbrecita

En auto se llega por la Ruta Provincial 5 o la RP 109, con un recorrido aproximado de 122 kilómetros desde la capital cordobesa. En colectivo, el viaje se hace en dos tramos: primero hasta Villa General Belgrano y, desde allí, un servicio local hasta La Cumbrecita.