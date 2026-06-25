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"Ayuda a Venezuela": Antonela Roccuzzo se solidarizó con los damnificados por el terremoto

La esposa del capitán de la Selección argentina compartió un mensaje en sus redes sociales y expresó su apoyo al pueblo venezolano tras la catástrofe sísmica.

Antonela Roccuzzo se mostró conmovida por la catástrofe en Venezuela.

Antonela Roccuzzo se mostró conmovida por la catástrofe en Venezuela.

Antonela Roccuzzo subió una historia en su cuenta de Instagram en solidaridad con el pueblo venezolano tras la catástrofe sísmica que afectó ayer al país. “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas", expresó la rosarina.

Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos, lo saludó
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Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el miércoles por la tarde. Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala, especialmente en el estado costero de La Guaira y en distintas zonas de Caracas.

Diversas figuras públicas comenzaron a manifestar su apoyo al pueblo damnificado. Entre ellas, Antonela Roccuzzo, esposa del astro del fútbol Lionel Messi, compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda destinada a los afectados.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas que sufren la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

A su vez, instó a sus millones de seguidores a colaborar con la iniciativa: “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”.

Otros famosos se expresaron respecto a la catástrofe como la reconocida actriz venezolana Catherine Fulop que se mostró conmovida por el doble terremoto que dejó un saldo de 188 muertos y miles de desaparecidos, según cifras oficiales. De acuerdo a registros no oficiales, cerca de 30 mil personas todavía están siendo buscadas por sus familias.

La mamá de Oriana Sabatini publicó un mensaje en video ofreciéndose como puente para llevar ayuda y lograr conectar con las personas y los familiares de las víctimas:"Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos".

"A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil",

En este sentido, la venezolana remarcó que está a disposición para sus "paisanos" que necesiten alguna colaboración: "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita", cerró.

Terremotos en Venezuela

Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala, especialmente en el estado costero de La Guaira y en distintas zonas de Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa al menos 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas, mientras que la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela reportó que más de 38.000 permanecen desaparecidas. Equipos de rescate venezolanos trabajan contrarreloj entre escombros junto con brigadas internacionales que comenzaron a llegar al país para colaborar en la localización de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.

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