Modelo de lujo: así era la cartera que Antonela Roccuzzo lució en la Fórmula 1 El accesorio elegido por la rosarina se convirtió en el detalle más destacado de su look. Agregar C5N en









La empresaria se destacó en la F1 gracias a un exclusivo accesorio. Redes sociales

Antonela Roccuzzo se destacó con su look durante el Gran Premio de Miami.

La empresaria apostó por una combinación sencilla y elegante.

El accesorio elegido pertenece a una de las marcas más prestigiosas del mundo.

La pieza se caracteriza por su diseño clásico y gran exclusividad. Antonela Roccuzzo volvió a llamar la atención durante su paso por el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Hace unos meses, la empresaria asistió al circuito junto a Lionel Messi y sus tres hijos, en una jornada que también tuvo como protagonista al piloto argentino Franco Colapinto. Sin embargo, además de la presencia familiar y deportiva, uno de los detalles que más se destacó fue el accesorio que eligió para completar su look.

Se trató de una exclusiva cartera Hermès Birkin negra, uno de los modelos más reconocidos de la firma francesa. Antonela combinó el bolso con un top negro ajustado y un pantalón blanco de corte amplio, en una propuesta sencilla y elegante. La elección siguió una línea que suele estar presente en sus looks, donde los accesorios de lujo tienen un papel importante sin necesidad de recurrir a combinaciones demasiado llamativas.

Así fue el look de la rosarina en la Fórmula 1. Redes sociales La relación de Antonela Roccuzzo con este tipo de piezas no es algo nuevo, ya que en distintas ocasiones se la pudo ver con carteras y accesorios de reconocidas marcas internacionales. En este caso, la elección de una Birkin volvió a poner el foco en una de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda. Hermès es especialmente conocida por sus artículos de marroquinería y por la elaboración artesanal de sus bolsos, que se convirtieron en piezas muy buscadas.

Cómo era el bolso que Antonela Roccuzzo lució en la Fórmula 1 La cartera elegida por Antonela era una Hermès Birkin clásica en color negro, con una estructura rígida y la característica forma trapezoidal del modelo. También contaba con sus dos asas cortas, las tiras de cierre y los herrajes metálicos, además del tradicional candado colgante. Por sus proporciones, el diseño visto en Miami parece corresponder a uno de los tamaños más habituales de la línea, como el Birkin 30 o 35.

Uno de los aspectos que explica el valor de este modelo es su carácter exclusivo y la demanda que mantiene dentro del mercado de lujo. Una Hermès Birkin de estas características puede tener un precio de venta inicial de entre USD 12.000 y USD 15.000. En el mercado de reventa, el valor puede subir considerablemente y ubicarse entre USD 20.000 y USD 35.000 o más, según el tamaño, el cuero, el estado y otros detalles de la pieza.

La cartera Hermès Birkin negra fue la protagonista de su outfit. Redes sociales En aquella jornada en Miami, Antonela volvió a demostrar que una elección clásica puede convertirse en el detalle central de un outfit. La combinación de prendas en blanco y negro permitió que la cartera tuviera mayor protagonismo, sin perder el estilo relajado que buscó para un evento deportivo. Así, el accesorio se sumó a una larga lista de piezas de lujo que forman parte de los looks de la empresaria.