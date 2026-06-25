Catherine Fulop lanzó una iniciativa solidaria con Venezuela tras la tragedia: "Ayudar a conectar" La actriz puso a disposición sus redes sociales como un canal de comunicación para la búsqueda de personas desaparecidas tras el doble terremoto en el país donde nació. Agregar C5N en









La actriz se puso a disposición de las familias venezolanas a partir de la tragedia. Redes sociales

Catherine Fulop se sumó a la ayuda solidaria tras la tragedia en Venezuela. La actriz se mostró conmovida por el doble terremoto que dejó un saldo de 188 muertos y miles de desaparecidos, según cifras oficiales. De acuerdo a registros no oficiales, cerca de 30 mil personas todavía están siendo buscadas por sus familias.

La actriz publicó un mensaje en video ofreciéndose como puente para llevar ayuda y lograr conectar con las personas y los familiares de las víctimas:"Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos".

"A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil",

En este sentido, la venezolana remarcó que está a disposición para sus "paisanos" que necesiten alguna colaboración: "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Fulop (@fulopcatherine) La famosa actriz nació en Caracas, la capital venezolana, donde desarrolló gran parte de su carrera actoral y participó en certámenes como Miss Venezuela. Si bien vive en Argentina hace años, donde formó su familia al actor Osvaldo "Ova" Sabatini, hermano de la extenista Gabriela Sabatini, y donde obtuvo la ciudadanía argentina en 2021, sigue ligada al país del Caribe donde tiene familia y amigos.