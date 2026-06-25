Catherine Fulop lanzó una iniciativa solidaria con Venezuela tras la tragedia: "Ayudar a conectar"

Catherine Fulop se sumó a la ayuda solidaria tras la tragedia en Venezuela. La actriz se mostró conmovida por el doble terremoto que dejó un saldo de 188 muertos y miles de desaparecidos, según cifras oficiales. De acuerdo a registros no oficiales, cerca de 30 mil personas todavía están siendo buscadas por sus familias.
La actriz publicó un mensaje en video ofreciéndose como puente para llevar ayuda y lograr conectar con las personas y los familiares de las víctimas:"Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos".
"A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil",
En este sentido, la venezolana remarcó que está a disposición para sus "paisanos" que necesiten alguna colaboración: "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita", cerró.
La famosa actriz nació en Caracas, la capital venezolana, donde desarrolló gran parte de su carrera actoral y participó en certámenes como Miss Venezuela. Si bien vive en Argentina hace años, donde formó su familia al actor Osvaldo "Ova" Sabatini, hermano de la extenista Gabriela Sabatini, y donde obtuvo la ciudadanía argentina en 2021, sigue ligada al país del Caribe donde tiene familia y amigos.
El gobierno de Venezuela confirmó 188 víctimas fatales
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas tras el doble terremoto de este miércoles. El funcionario también indicó que 2.927 familias perdieron sus hogares. "Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría", apuntó el hermano de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y aseguró que las cifras se actualizarán con el correr de las horas.