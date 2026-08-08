El dolor de los Messi: cómo es la despedida íntima a Jorge, el papá de Lionel Sin cámaras y bajo un estricto operativo de seguridad, la familia del capitán de la Selección argentina se reunió en un cementerio privado en las afueras de Rosario para darle el último adiós. Por Agregar C5N en









La familia se reúne en absoluta intimidad mientras aguardan la llegada de Lio desde Miami. Redes sociales

Con total hermetismo, la familia de Lionel Messi comenzó el velatorio del papá del jugador, Jorge Messi, quien falleció este sábado en Rosario. El círculo más cercano del capitán de la Selección argentina despide los restos del representante en el Cementerio Parque El Prado de la localidad santafesina de Pérez.

Todo transcurre en medio de un importante operativo de seguridad, a partir del cierre del lugar, y con el ingreso de unos pocos autos, todos de los allegados, que ingresan al lugar.

A pedido de la familia, el responso será privado y alejado de las cámaras y los medios, por respeto a las horas de dolor que atraviesan Celia Cuccittini y sus hijos en este desgarrador momento.