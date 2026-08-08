El dolor de los Messi: cómo es la despedida íntima a Jorge, el papá de Lionel

Con total hermetismo, la familia de Lionel Messi comenzó el velatorio del papá del jugador, Jorge Messi, quien falleció este sábado en Rosario. El círculo más cercano del capitán de la Selección argentina despide los restos del representante en el Cementerio Parque El Prado de la localidad santafesina de Pérez.
Todo transcurre en medio de un importante operativo de seguridad, a partir del cierre del lugar, y con el ingreso de unos pocos autos, todos de los allegados, que ingresan al lugar.
A pedido de la familia, el responso será privado y alejado de las cámaras y los medios, por respeto a las horas de dolor que atraviesan Celia Cuccittini y sus hijos en este desgarrador momento.
Se espera la llegada de Leonel Messi y Antonela Roccuzzo
Toda la atención está puesta en la llegada de Lionel Messi junto a Antonela Rocuzzo y el resto de la familia, que viaja directo a Rosario. El futbolista tomó un avión de urgencia desde Miami apenas conocida la noticia y se espera su llegada cerca de las 20:30. El jugador de Inter Miami irá directo al predio donde se realiza la ceremonia de despedida en un entorno privado y alejado de los medios de prensa. El Cementerio Parque El Prado quedó prácticamente blindado para resguardar el respeto y la tranquilidad del ídolo de fútbol y su familia en tan dolorosa despedida.