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La dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su emotiva carta de despedida para su padre

La esposa del capitán de la Seleccón argentina reaccionó al emotivo comunicado que lanzó el rosarino en redes sociales, en el que detalló lo que pasó durante el Mundial, cómo atravesó la enfermedad y todo lo que significó su figura para él.

Anto compartió el posteo en sus redes sociales.

Anto compartió el posteo en sus redes sociales.

Redes sociales

La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.
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Luego de la publicación del capitán de la Selección argentina, que pasó por los momentos más épicos del Mundial, el atravesar el cáncer y destacó el legado del papá dejó en la vida del rosarino, la influencer posteó tres corazones de colo blanco.

La demostración de la influencer, siginifica para los usuarios y los millones de fanáticos del mejor jugador del mundo y de toda la familia Messi, el amor puro, sincero, incondicional y la paz.

Roccuzzo conoció a Messi en su adolescencia en su Rosario natal, y desde 2017 formaron una familia que se volvió inseparable con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y que acopañan al "10" de forma inconcidional. La empresaria siguió con un excelente relación familiar con sus suegros, Jorge Messi y Celia Cuccittini.

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Después de la despedida de Messi a su progenitor en redes, Antonela sintió la necesidad de apoyar públicamente al jugador del Inter Miami con una palabras sentidas y profundas: "Siempre con vos. Te amamos". Acompañó con emoticones de corazones y las manos cruzadas en posición de rezo y gratitud.

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