Hay al menos cinco futbolistas desaparecidos tras los terremotos en Venezuela Lo confirmó la Federación Venezolana de Fútbol. Se registraron movimientos sísmicos de 7,2 y 7,5 grados que causaron hasta el momento 188 muertes y más de 1.500 heridos. Por Agregar C5N en









Yimvert Berroterán es uno de los futbolistas desaparecidos.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que al menos seis futbolistas desaparecieron después de que se registraran dos terremotos que sacudieron al país y que provocaron una de las mayores tragedias de su historia reciente. Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

En sus redes sociales, la FVF expuso que uno de los jugadores desaparecidos es Yimvert Berroterán, José Manuel Pimentel Berrios, Mainell Rondón, Rubén Rovaina y Rosmel Ramos. En tanto, previamente la identidad había informado que también se buscaba a otros futbolistas, que luego fueron hallados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa al menos 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas, mientras que la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela reportó que más de 38.000 permanecen desaparecidas. Equipos de rescate venezolanos trabajan contrarreloj entre escombros junto con brigadas internacionales que comenzaron a llegar al país para colaborar en la localización de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

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