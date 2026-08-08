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El dolor de Lionel Messi y la contención familiar: el rol clave de sus hermanos y su mamá Celia

En medio de la pena por la muerte de Jorge Messi, el capitán de la Selección argentina se consuela con su círculo más íntimo: su madre, sus tres hermanos y el apoyo de Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Celia

Celia, sus hermanos y Antonela, el escudo afectivo que abraza a Lionel Messi tras la muerte de su papá.

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El mundo del fútbol y el espectáculo se conmocionó con la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, quien atravesaba una grave enfermedad y falleció en una clínica de Rosario. Ahora, el capitán de la Selección argentina se refugia en su madre, Celia Cuccittini, sus tres hermanos, su esposa Antonela Rocuzzo y sus tres hijos.

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A partir de conocerse la triste noticia, la familia Messi recibió las condolencias de todo el mundo, mientras el 10 de la Scaloneta se apoya en su entorno más cercano. Se trata del mismo grupo que se organizó para acompañar a un Leo de tan solo 13 años cuando decidieron emigrar a Barcelona, España, adonde podía recibir su tratamiento médico.

Hacia allí viajaron Jorge y Celia, el alma del hogar en ese entonces y ahora, en el momento más duro que le tocó vivir al futbolista. Junto a ella están los hermanos del capitán: Rodrigo, el mayor, es la mano derecha de Leo Messi Management; Matías es quien se encarga de todas las iniciativas de la familia y está al frente de la Fundación Leo Messi; y María Sol se encuentra enfocada en la proyección de la imagen del "10".

El apoyo de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

Si la familia de origen fue un pilar importante para la carrera de Leo Messi, la propia es el lugar donde el astro del fútbol encuentra la paz, la contención y el apoyo para brillar en el deporte que ama: Antonela Roccuzzo lo acompaña desde el 2017 y consolidaron una pareja estable y duradera a lo largo de los años, lejos de los escándalos mediáticos.

Asentados en Miami, Messi y Rocuzzo encontraron el lugar para vivir tranquilos con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Lejos de las cámaras y las exigencias profesionales, la familia demuestra con abrazos que está más junta que nunca en estas horas de duelo.

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