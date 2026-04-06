La drástica decisión de Catherine Fulop: "Tuve que bajar un video de TikTok" La reciente abuela de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, debió retirar un video que se viralizó en las redes y que los involucra. La medida fue tomada para cuidar a su familia y resguardarla de comentarios mal intencionados. + Seguir en







Catherine decidió resguardar la integridad de la familia que formó su hija junto a Paulo Dybala.

Catherine Fulop tomó recientemente una decisión contundente: retirar de las redes sociales un video que se había viralizado y en el que aparecía su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La medida buscó proteger la intimidad de su familia y evitar que la beba quedara expuesta a comentarios malintencionados.

El carisma verborrágico de Fulop a veces le juega en contra: publicó imágenes personales desde Italia que se viralizaron en las redes, luego del nacimiento de su primera nieta sin autorización. Por suerte, pudo dar marcha atrás y decidió retirar el video de TikTok. "Buen día mi gente bella. Me imagino que me estarán extrañando por acá que no los saludo como antes todas las mañanas", empezó su descargo y anticipó que pronto estará de regreso en el país, ya que en estos momentos se encuentra disfrutando de los primeros meses de Gia. "Ya voy a volver, tengo que volver a la Argentina. Todo muy lindo acá con la nietita, pero tenemos que volver. Eso va a ser duro", dijo.

La conductora venezolana reveló que, tras la difusión de uno de uno de sus videos, los fanáticos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron a investigar la ubicación de la residencia de la pareja. Esta situación generó serios inconvenientes y preocupaciones en torno a la seguridad de su hija. “Voy así con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos. Tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, confesó Fulop.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Fulop (@fulopcatherine) El descargo de la madre de Oriana Sabatini deja entrever que su hija le habría hecho una advertencia. Ante ello, Catherine se vio obligada a poner un freno a la exposición de su nieta y a moderar su entusiasmo por compartir cada instante de esta nueva etapa como abuela. La decisión busca preservar la intimidad y proteger a la familia que Oriana formó junto a Dybala.

En el video de la polémica se vio la parte del frente de la casa en la que vive la pareja junto a su pequeña recién nacida. Por lo que la actriz decidió borrarlo para priorizar la intimidad familiar por sobre el contacto con sus followers. "Soy una abuela en el posparto de su hija. Y la verdad que es un privilegio poder vivir esta experiencia de acompañar. Acompañar con límites claros y mucho respeto, porque el posparto de mi hija no es el mío y tiene que ser muy respetuoso", expresó en su descargo.