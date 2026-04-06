IR A
IR A

La drástica decisión de Catherine Fulop: "Tuve que bajar un video de TikTok"

La reciente abuela de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, debió retirar un video que se viralizó en las redes y que los involucra. La medida fue tomada para cuidar a su familia y resguardarla de comentarios mal intencionados.

Catherine decidió resguardar la integridad de la familia que formó su hija junto a Paulo Dybala.

Catherine decidió resguardar la integridad de la familia que formó su hija junto a Paulo Dybala.

Catherine Fulop tomó recientemente una decisión contundente: retirar de las redes sociales un video que se había viralizado y en el que aparecía su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La medida buscó proteger la intimidad de su familia y evitar que la beba quedara expuesta a comentarios malintencionados.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
Te puede interesar:

Paulo Dybala compartió la primera foto familiar con Oriana Sabatini y Gia: "Un domingo diferente"

El carisma verborrágico de Fulop a veces le juega en contra: publicó imágenes personales desde Italia que se viralizaron en las redes, luego del nacimiento de su primera nieta sin autorización. Por suerte, pudo dar marcha atrás y decidió retirar el video de TikTok. "Buen día mi gente bella. Me imagino que me estarán extrañando por acá que no los saludo como antes todas las mañanas", empezó su descargo y anticipó que pronto estará de regreso en el país, ya que en estos momentos se encuentra disfrutando de los primeros meses de Gia. "Ya voy a volver, tengo que volver a la Argentina. Todo muy lindo acá con la nietita, pero tenemos que volver. Eso va a ser duro", dijo.

La conductora venezolana reveló que, tras la difusión de uno de uno de sus videos, los fanáticos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron a investigar la ubicación de la residencia de la pareja. Esta situación generó serios inconvenientes y preocupaciones en torno a la seguridad de su hija. “Voy así con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos. Tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, confesó Fulop.

Embed

El descargo de la madre de Oriana Sabatini deja entrever que su hija le habría hecho una advertencia. Ante ello, Catherine se vio obligada a poner un freno a la exposición de su nieta y a moderar su entusiasmo por compartir cada instante de esta nueva etapa como abuela. La decisión busca preservar la intimidad y proteger a la familia que Oriana formó junto a Dybala.

En el video de la polémica se vio la parte del frente de la casa en la que vive la pareja junto a su pequeña recién nacida. Por lo que la actriz decidió borrarlo para priorizar la intimidad familiar por sobre el contacto con sus followers. "Soy una abuela en el posparto de su hija. Y la verdad que es un privilegio poder vivir esta experiencia de acompañar. Acompañar con límites claros y mucho respeto, porque el posparto de mi hija no es el mío y tiene que ser muy respetuoso", expresó en su descargo.

"Ser abuela, yo digo, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, porque es ese amor que tienes acumulado de tantos años, de que tus hijos ya crecieron y ya no son esos bebitos que te tanto te necesitan", explicó y agregó: "¿Y qué es lo que pasa? Que hay una mamá, una mujer que está desgarrada, que se está recuperando, un bebé que se está adaptando al mundo, un vínculo que se está armando entre, entre madre e hija y yo estoy siendo espectadora de eso".

Oriana Sabatini Gia
Oriana Sabatini con Gia en su hogar.

Oriana Sabatini con Gia en su hogar.

"A veces digo: ‘¿Cómo ayudarla? ¿Desde qué lugar la puedo ayudar a mi hija a estar mejor?’. Por ejemplo, yo sé, ustedes me han llamado muchísimo: ‘Cati, queremos hablar contigo para que nos cuentes’. Peroyo siento que es algo que por más que yo sea la abuela, a mí no me pertenece. Esto le pertenece a mi hija, a su pareja y a mi nieta. Entonces, todo lo que hable mi hija es su historia. Yo soy una simple espectadora. Entonces, por eso yo trato de guardar muchísimo respeto con lo que ella está haciendo", argumentó.

"Voy aprendiendo cada día, porque además ahora se cría de otra manera. Hay cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo y me tengo que quedar: ‘Mi amor, chito, calladísima. Así que yo no estoy tomando el control de lo que está pasando acá. Yo simplemente estoy sosteniendo y feliz", finalizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

últimas noticias

En el accidente hubo tres víctimas fatales y dos personas debieron ser trasladadas para su atención. 

Fatal accidente en San Luis: un auto se despistó, volcó y murieron tres jóvenes

Hace 10 minutos
Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico clave de la ciudad.

Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico de la ciudad: cuál es

Hace 16 minutos
El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.

Se conoció la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol

Hace 18 minutos
El sujeto se atrincheró en el último vagón del tren.

Pánico en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en la estación Temperley

Hace 23 minutos
Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de Casados con hijos con Flor Peña

Hace 1 hora