8 de agosto de 2026 Inicio
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El último encuentro de Lionel Messi con su papá, Jorge: visita en Rosario tras el Mundial 2026

El padre del capitán murió a los 68 años tras una enfermedad prolongada. Cuando Lionel volvió a su ciudad natal se reencontró con su padre, quien estuvo ausente toda la Copa del Mundo por sus problemas de salud.

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La última vez que Lionel Messi abrazó a su padre.

La última vez que Lionel Messi abrazó a su padre.

Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi regresó a Rosario. Lo hizo para descansar junto a su familia y reencontrarse con sus padres. Ese viaje hoy adquiere un significado diferente, ya que pudo volver a abrazar a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada de este sábado.

El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.
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El futbolista venía de atravesar semanas intensas junto a la Scaloneta. La primera señal fue después de convertir ante Argelia, cuando Lionel rompió en llanto en plena cancha, lo que generó preocupación entre los que seguían el partido. En un principio, el gesto fue atribuido a la importancia del torneo. Sin embargo, después reconoció que el motivo era personal: "Pasé unos días difíciles, complicados", expresó.

Lionel Messi durante el partido con Algeria.

Lionel Messi durante el partido con Algeria.

Estas palabras despertaron todo tipo de especulaciones, aunque poco después se supo que la preocupación de Lionel estaba ligada a la salud de Jorge. Después de un Mundial marcado por partidos con aciertos y otros cargados de tensión, el equipo logró avanzar hasta la final, aunque esta vez no pudo repetir la celebración de Qatar. España salió campeón y Messi debió afrontar el dolor de otra derrota.

A este golpe deportivo se le sumó una situación mucho más personal: Jorge no estuvo presente para acompañarlo y permaneció en Rosario debido a su delicado estado de salud. Por eso, una vez terminada la competencia, el capitán argentino regresó a su ciudad natal acompañado de Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para instalarse en una vivienda ubicada en Funes, lugar donde suelen pasar sus vacaciones.

Celia, sus hermanos y Antonela, el escudo afectivo que abraza a Lionel Messi tras la muerte de su papá.

Celia, sus hermanos y Antonela, el escudo afectivo que abraza a Lionel Messi tras la muerte de su papá.

Lionel Messi en Rosario: descanso, días en familia y reencuentro con Jorge Messi

La vuelta a Rosario tuvo un significado especial para Lionel Messi. Además de descansar después de semanas intensas, el capitán de la Selección argentina pudo reencontrarse con su padre, Jorge Messi, semanas antes de su muerte.

No hay dudas de que su círculo íntimo fue un pilar fundamental para el futbolista después de la derrota en el último Mundial. De hecho, antes de regresar a Rosario, Messi compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales con el que le puso punto final a su participación en el campeonato y dejó en claro que comenzaba una etapa de recuperación y contención junto a sus seres queridos.

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Jorge no solo ocupó un lugar fundamental en la vida personal del futbolista, sino también en su carrera deportiva. Se encargó de acompañarlo y de manejar gran parte de sus asuntos fuera de la cancha.

También fue quien buscó el tratamiento que Leo necesitaba cuando todavía era juvenil de Newell's y quien se quedó junto a él en Barcelona cuando comenzó la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre se ocupaba de la familia en Rosario. Su presencia siempre estuvo cerca de Lionel, aunque prefirió mantenerse lejos de las cámaras.

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