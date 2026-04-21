Andrea del Boca negocia su regreso a Gran Hermano: cuál es la condición clave que exige

Develaron detalles exclusivos sobre el plan que prepara Telefe para reincorporar a la famosa al reality en su edición Generación Dorada. Pese a sus problemas de salud, la producción busca levantar el rating del ciclo con el regreso de la artista.

Andrea del Boca y su representante legal manifestaron el firme deseo de retornar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada , según reveló Yanina Latorre en Sálvense Quien Pueda. La histórica actriz de telenovelas pretende retomar su lugar en la competencia de Telefe tras el duro accidente en el que se lastimó la dentadura.

Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

"Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite y no solo por los dientes, aunque puede llegar a terminar con el tratamiento adentro, pero el problema es el holter", detalló la conductora respecto al estado clínico actual de la actriz.

El tema de salud que genera más cautela en el canal no es el inconveniente con sus dientes, sino el cuadro de presión arterial que requiere una atención cercana por parte de los médicos. "Es delicado su problema de presión. No es algo que no la deje vivir, pero tiene episodios en que se le sube a picos de 20", subrayó Latorre, y agregó: "Tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada".

En cuanto a los números, la mediática percibe por contrato unos $575 mil por día, según confirmó la conductora de SQP, mientras permanece fuera de competencia por su licencia médica. En tanto, mientras estaba dentro de la casa, percibía a diario $1,5 millones.

Latorre aseguró que la intención de la actriz y su abogado es renegociar el vínculo para obtener unos $3 millones de pesos por cada jornada que pase dentro del reality en su vuelta, porque ambos "vieron la necesidad de Andrea del Boca en el reality y la insistencia" del canal de las pelotas en que la actriz regrese al ciclo.

Según Yanina Latorre, Andrea Del Boca busca regresar a Gran Hermano, aunque no tendría el alta médica: además, aseguró que la actriz habría pedido ''3 millones de pesos'' por día y que ingresaría junto a su hija, Anna. https://t.co/qYNGP789vO pic.twitter.com/FxzArELy5C

"Yo creo que tienen miedo de que hable y se le piante un diente", alertó la conductora con su característico estilo picante sobre la salud dental de Andrea. Latorre advirtió también que existe la posibilidad de un "repechaje" o una "entrada triunfal" donde la actriz ingrese junto a su hija para que oficie de asistente.

Tensión en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya

Jennifer Galvarini, popularmente conocida como Pincoya, protagonizó un escándalo al denunciar favoritismos y una supuesta conspiración por parte de la producción del programa. Ante sus fuertes cuestionamientos, el "Supremo" se cansó de los malos tratos y la invitó a abandonar la competencia de forma inmediata.

"Tampoco permitiré que nadie ponga en duda mi honestidad o la transparencia de este juego", disparó la autoridad máxima de la casa ante la chilena. El dueño de la casa rechazó el planteo de la participante y no aceptó que pusiera en tela de juicio su autoridad ni que lanzara acusaciones sin fundamento.

Gran Hermano-Pincoya-Telefe La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe. Redes sociales

Fiel a su estilo combativo, la jugadora se negó a salir por la puerta giratoria y exigió retirarse por el acceso principal si el canal decidía su expulsión. "Si quieres que abandone la casa, voy a hacerlo por la puerta grande y sacar la foto de mi hijo", desafió la participante al Gran Hermano.

Tras el tenso momento, la puerta giratoria se cerró y Gran Hermano finalizó la conversación. Luego, la jugadora le habló al resto de los "hermanitos": "Ya saben a quién pueden votar, porque yo cobarde nunca he sido... Quiero que mi gente me saque", expresó ante los demás jugadores.