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Gran Hermano se cansó y sancionó a todos los participantes por culpa de Andrea del Boca: qué pasó

La famosa actriz fue responsable de una grave pena para todos los jugadores de la casa.

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.

Andrea del Boca quedó en el ojo de la tormenta en Gran Hermano Generación Dorada tras desobedecer una indicación del "Big" en medio de un desafío colectivo. El desplante de la reconocida actriz no cayó nada bien entre sus compañeros de convivencia y provocó un castigo que terminó salpicando a todo el grupo por igual. El conflicto estalló en el momento exacto en que la voz de la casa les anunció a los chicos el inicio de las prácticas, una directiva que la artista prefirió pasar por alto para centrarse por completo a una actividad en la cocina.

En esta temporada se registraron varios pedidos de salida.
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"Andrea, dirigite a la Arena ahora“, le exigió Gran Hermano de manera contundente a través de los altoparlantes para que cortara con lo que estaba haciendo. A pesar de la advertencia, la participante optó por ignorar el llamado y continuó muy concentrada estirando la masa sobre la mesada. La paciencia del dueño de la casa se agotó rápidamente ante semejante desplante.

"Hoy estoy mal. No voy a permitir que ensayes. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia, pero preferiste quedarte amasando“, le reprochó Gran Hermano visiblemente fastidiado por su falta de compromiso. Sin intenciones de armar un escándalo ni de justificar su accionar, la jugadora se limitó a escuchar el veredicto en silencio y devolvió una contestación cortita: "Ok. Perfecto. Gracias“. Tras el tenso cruce, la famosa abandonó la habitación.

El capricho de la protagonista de telenovelas golpeó de lleno tanto en su esquema individual como en la estrategia general de la casa más famosa del país. El castigo de la producción consistió en quitarle tiempo valioso de preparación, una penalización que desató la furia de varios hermanitos que venían practicando. Sabiendo que el clima interno se había puesto espeso por su culpa, la actriz intentó acercarse a Nenu López, la encargada de liderar la puesta en escena, para intentar remendar el error cometido.

Bronca GH

"Me gusta ensayar y me parece una falta de respeto lo que pasó“, reconoció Andrea de frente ante su compañera, buscando limpiar su imagen tras el revuelo que se armó en el living. Sin embargo, el pedido de disculpas de la participante no bastó para enfriar los ánimos ni para calmar el enojo generalizado de los chicos. El grupo quedó muy tocado por el egoísmo de la artista, ya que su insólita distracción terminó perjudicando el rendimiento de todo el equipo.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La gala de nominación correspondiente a la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa al rojo vivo tras la drástica intervención de Sebastián Cola, el líder de la semana. El cordobés sacó provecho de un beneficio inédito que le otorgó la producción, que consistió en borrar los votos recibidos de dos de sus compañeros y, como si fuera poco, mandar a la placa de nominados a otros dos participantes.

En una primera instancia, Sebastián Cola ejecutó su potestad de vetar los votos y decidió restarle dos nominaciones a Leandro Nigro y una a Yipio para aliviar su panorama en el juego. Sin embargo, el verdadero golpe de la noche vino después, cuando el participante utilizo su segunda ventaja y mandó a placa a Alejandra Majluf y a Andrea del Boca. De esta manera, el líder las dejó en la cuerda floja sin la necesidad de que las voten en en confesionario.

Placa 11 de junio

Tras semejante revuelo en el living, la placa definitiva quedó integrada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Campanita, Solange Abraham, Luana Fernández, Yipio, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. El veredicto final ahora quedó en manos de los televidentes, quienes ya tienen la posibilidad de emitir su voto enviando la palabra GH al 9009, entrando a la plataforma GHGlobal o a través del código QR de la pantalla. La audaz movida del cordobés pateó el tablero y dejó un clima de máxima tensión de cara a la gala de eliminación.

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