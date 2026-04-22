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Gran Hermano 2026: el irónico posteo de Andrea del Boca contra Brian Sarmiento, tras la fulminante anulada

La actriz se burló del participante del reality de Telefe que quiso mandar a placa a Pincoya pero se terminó perjudicando.

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

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Aún afuera de Gran Hermano, Andrea del Boca sigue generando contenidos para el reality de Telefe. Esta vez la actriz se burló de Brian cuando le comunicaron que tenía una fulminante anulada que iba directo a una compañera, lo que provocó que la cara del exfutbolista se desfigurara.

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La mediática uso una historia de Instagram para hacer un chiste con el desafortunado juego del exfutbolista, uno de sus enemigos cuando estaba dentro del juego: “Cine. La fulminante no se puede revelar. Perdió su única fulminante. Esta CM está contentísima”, escribió.

Detrás de "la reina de las telenovelas" en Argentina se escuchó la carcajada de su hija, Anna Clara, al ver la reacción de la jugadora chilena. Mientras su mamá gritó y aplaudió ante el grave error que cometió su adversario en la casa más famosa del país.

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Gran Hermano: Brian quedó en ridículo por un error grave en el juego

Lo que pasó con Brian Sarmiento en Gran Hermano es que el exjugador de Newell´s se equivocó en lo que quería ser una jugada maestra: le hizo la fulminante a Pincoya en el confesionario y reveló que él fue la que la mandó a placa, antes de que estuviera formada. La artista fue contundente con su posteo: "Se meten con la Pinco, se meten con todas”, apuntó Del Boca.

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En pleno programa, el Big aclaró al exfutbolista que había faltado a una regla del juego: “Brian, necesito que escuches esto. Acabás de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Sabés que es un voto cantado antes de conformarse la placa definitiva. Pincoya, bajás de placa”.

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