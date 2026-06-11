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En medio de una crisis, una participante evalúa irse de Gran Hermano

Un nuevo episodio de tensión puso en duda la continuidad de una de las figuras más mediáticas del reality. Mientras tanto, la votación para definir al próximo eliminado sigue su curso con una placa cargada de nombres.

En esta temporada se registraron varios pedidos de salida.

En esta temporada se registraron varios pedidos de salida.

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Charlotte Caniggia se encuentra viviendo un momento de fuerte desgaste emocional dentro de Gran Hermano Generación Dorada y manifestó su intención de abandonar la casa. La hija de Mariana Nannis quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un fragmento de la transmisión en vivo de 24 horas, donde se la vio visiblemente afectada por el encierro.

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.
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"No aguanto, no aguanto, no, no creo, no, creo que no", se la escucha decir en el clip que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del programa. La frase, repetida con angustia, encendió las alarmas de quienes siguen minuto a minuto la convivencia dentro de la casa.

Luego de ese momento de tensión, la señal en vivo se interrumpió y pasó a una pantalla en negro, lo que disparó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del ciclo de Telefe sobre lo que podría estar ocurriendo puertas adentro. Hasta el momento, la producción no emitió ningún comunicado oficial respecto a si habrá un mensaje dirigido a Charlotte dentro de la casa o si la situación quedará sin mayores consecuencias.

El episodio se suma a una temporada que ya viene marcada por situaciones de desgaste entre los participantes, con varios pedidos de salida y momentos de crisis a lo largo de las semanas. En otras oportunidades, el "Big" intervino directamente cuando algunos jugadores expresaron de manera reiterada su malestar con el encierro, llegando a plantearles si deseaban continuar en el juego.

Charlotte

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano

Mientras la situación de Charlotte genera preocupación entre el público, el reality sigue su curso y la votación para definir al próximo eliminado ya está en marcha. La placa de nominados de esta semana quedó conformada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffy "Campanita" Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela "Yipio" Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

Santiago del Moro
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Se trata de una de las placas más numerosas de la temporada, con nueve participantes a la espera de la decisión del público. La definición se conocerá en la próxima gala de eliminación, en la que uno de ellos deberá abandonar la competencia.

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