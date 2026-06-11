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Escándalo en vivo: denunciaron a un participante de Gran Hermano por un comentario discriminatorio

El reality está viviendo una de sus semanas más conflictivas, con acusaciones en vivo y cruces que escalan fuera del juego.

La situación se desencadenó a partir de la distribución de premios referidos a la selección argentina.

La situación se desencadenó a partir de la distribución de premios referidos a la selección argentina.

La tensión se instaló en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) durante la última gala de nominación, cuando Cinzia tomó el micrófono en pleno vivo para exponer un comentario de Emanuel que calificó como discriminatorio. La situación se desencadenó a partir de la distribución de premios referidos a la selección argentina, como medias, camisetas y pantuflas que no alcanzaban para todos los participantes.

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"La idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia", explicó la venezolana con firmeza.

Cinzia también dejó en claro su vínculo afectivo con el país. "Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón", afirmó. Cerró su descargo agradeciendo a quienes cedieron parte de los premios, mencionando en particular a Manuel.

Santiago del Moro le dio la palabra a Emanuel, quien respondió sin rodeos: "Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas". El participante insistió en que la denuncia de Cinzia respondía a una estrategia y no a un hecho real: "Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego".

gran hermano

El pedido de Cinzia en Gran Hermano tras quebrarse por Sol Abraham

Antes del episodio con Emanuel, Cinzia ya había protagonizado otro momento de alta tensión al salir al cruce de quienes cuestionan su vínculo con Sol Abraham. Cansada de las críticas, la venezolana se quebró frente a todos y pidió que dejaran de llamarla "perrito faldero". "Me tienen podrida con la maldita palabra de perrito faldero", lanzó con la voz cortada.

Lejos de esquivar el tema, defendió con emoción el valor que le da a la amistad. "¿Saben qué? Les doy el gusto, búrlense de mí todo lo que quieran pero les voy a decir algo: para mí la amistad es ponerle la corona a la otra. Es aplaudir cuando tu amiga hace las cosas bien y a veces preferir que le vaya bien al otro y que no te vaya bien a vos. Eso para mí es la amistad que lo aprendí de mi mamá que es una guerrera en la vida y me inspira y me rodeé en mi vida de mujeres guerreras y por eso me siento a gusto cuando veo a mujeres brillar", expresó.

sol y cinzia nuevo

También señaló que ese vínculo no se limita a Sol, sino que se repite con otras compañeras. "No me pasó nada más con Sol, me pasó con Danelik, me pasa con Luana, me pasa con Campanita que te he halagado un montón de veces", aclaró. El cierre del descargo fue directo contra Andrea del Boca, a quien responsabilizó de haber instalado ese mote: "Mi amiga es reina y la protagonista en mi vida soy yo y estoy acá porque me lo merezco. Yo no soy hija de mamá y papá, yo también no tuve para comer, así que váyanse a la mier.. no me importa".

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