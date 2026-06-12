Luto en la realeza por la muerte de una princesa de 47 años

La mujer atravesó un cuadro delicado de salud, que la obligó a estar en coma los últimos tres años de su vida.

La princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, murió luego de permanecer más de tres años en coma tras sufrir un colapso mientras paseaba a sus perros en diciembre de 2022.

Según informó la Casa Real tailandesa, la princesa murió a las 19:48 (hora local) en el hospital Chulalongkorn de Bangkok. En un comunicado, el Palacio señaló que recibió atención médica permanente y especializada desde el inicio de su internación, aunque su estado de salud se deterioró de manera progresiva.

Los médicos habían atribuido el episodio que sufrió en 2022 a una severa arritmia cardíaca provocada por una infección de micoplasma que afectó su corazón. Desde entonces permaneció bajo cuidados intensivos y nunca logró recuperarse.

Su muerte representa una pérdida significativa para la familia real de Tailandia. Bajrakitiyabha era considerada una de las integrantes más destacadas de la monarquía y su nombre figuraba entre los posibles actores clave en una futura definición sucesoria.

Nacida el 7 de diciembre de 1978, fue la primera hija del rey Vajiralongkorn y de la princesa Soamsawali. A lo largo de su trayectoria se destacó por combinar funciones institucionales con una sólida formación académica.

Abogada de profesión, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Tras una breve etapa en la misión diplomática tailandesa ante las Naciones Unidas en Nueva York, regresó a su país para desempeñarse en distintas dependencias de la Fiscalía General.

Entre 2012 y 2014 ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria, donde desarrolló una estrecha relación de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante esos años impulsó iniciativas vinculadas a la reforma del sistema penitenciario y la situación de las mujeres privadas de libertad.

Más adelante fue designada embajadora de buena voluntad de la UNODC para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático, desde donde continuó promoviendo cambios en la política criminal tailandesa, especialmente en materia de delitos vinculados al consumo y la tenencia de drogas.

En 2021, su padre la nombró jefa de Estado Mayor de la Guardia Real y le otorgó el rango de general, consolidando así su peso dentro de la estructura de la Corona.

Además de sus responsabilidades institucionales, Bajrakitiyabha era una apasionada del deporte y participaba habitualmente en competencias de larga distancia, una actividad que mantuvo durante gran parte de su vida pública.