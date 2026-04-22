Gran Hermano: quién es la famosa cantante que entraría a la casa en reemplazo de La Maciel

La salida de una participante de peso para el juego obligó a la producción de Telefe a buscar un refuerzo que haga ruido. Tras algunos días de hermetismo, trascendió el nombre de una artista con lengua filosa y mucha actitud. De quién se trata.

La renuncia sorpresiva de una polémica competidora, Jessica "La Maciel", sorprendió a todos en Gran Hermano Generación Dorada y generó incertidumbre sobre el futuro del juego. Sin embargo, en las últimas horas, Gladys "La bomba tucumana" surgió como la posible figura para ocupar ese lugar vacante.

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La Maciel dio un paso al costado luego de sufrir un fuerte ataque de pánico debido a una dura notificación judicial recibida mientras se encontraba dentro del programa. Su salida dejó un lugar que la producción de Telefe planea ocupar con una incorporación de peso para sostener el rating y la atención del público.

Desde la cuenta especializada Mundo Famosos lanzaron la versión que se reprodujo en todas las redes sociales rápidamente. "La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel", aseguraron sobre el ingreso de la reconocida artista tropical.

Gladys "La Bomba Tucumana" sería la elegida para reemplazar a Jessica "La Maciel" que abandonó el programa hace pocos días.

Los seguidores del reality reaccionaron inmediatamente y aseguraron que la presencia de la cantante será productiva para el programa. "Si esto es cierto, La Bomba, Pincoya y Zilli juntas, alguna va a terminar mal. Es como poner fuego, nafta y dinamita", fue el comentario de un usuario de X al enterarse del posible movimiento en el juego.

Sin embargo, no todos los televidentes y seguidores de Gran Hermano piensan igual. Algunos cibernautas mostraron su rechazo al ingreso de otra persona famosa al programa. "Queremos gente común y corriente. Por favor, ¡la Bomba Tucumana no!", instó una fanática del show en X.

A pesar del revuelo mediático, todavía falta el comunicado oficial de Telefe para confirmar este volantazo que promete cambiar el rumbo de la competencia. La posibilidad de ver a la cantante frente a otras figuras como Pincoya anticipa un clima de tensión y entretenimiento garantizado.

Andrea del Boca y las condiciones para su retorno a Gran Hermano

Andrea del Boca y su representante legal analizan el retorno de la artista a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La histórica actriz de telenovelas pretende retomar su lugar en la competencia de Telefe tras el duro accidente en el que sufrió lesiones en su dentadura.

"Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite y no solo por los dientes, aunque puede llegar a terminar con el tratamiento adentro, pero el problema es el holter", detalló Yanina Latorre en SQP respecto al cuadro de presión arterial que complica la presencia de la actriz en el programa.

Según la conductora, la actriz intentará renegociar su contrato para cobrar alrededor de $3 millones por cada día que permanezca dentro del ciclo. Latorre advirtió también que existe la posibilidad de un "ingreso triunfal" donde Andrea del Boca ingrese junto a su hija para que oficie de asistente personal.