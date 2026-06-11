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Tras dos fulminantes pesadas, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano de esta semana

El liderazgo de la semana permitió tomar decisiones que reconfiguraron por completo el panorama de nominados.

La placa quedó entre las más numerosas de la temporada

La placa quedó entre las más numerosas de la temporada,

La gala de nominación de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa llena de tensión luego del accionar de Sebastián Cola, líder de la semana. El cordobés recibió un beneficio especial que le permitió anular votos a dos compañeros y, además, fulminar directamente a otros dos jugadores, lo que terminó de definir una nominación particularmente competitiva.

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.
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Sebastián Cola utilizó primero su poder de anulación, en donde descontó dos votos a Leandro Nigro y uno a Yisela "Yipio" Pintos. Pero el golpe más fuerte llegó después, cuando usó su segundo beneficio para mandar directamente a placa a Alejandra Majluf y a Andrea del Boca, sin que esas decisiones pasaran por la votación general de la casa.

Con todos esos movimientos, la placa de la semana 16 quedó conformada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela "Yipio" Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. El público ya puede empezar a definir quién abandona la casa enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que se muestra en la pantalla del programa.

La intervención del líder no solo modificó el resultado final de la placa, sino que también alteró el peso de varios votos que los participantes habían emitido durante la gala, generando un efecto en cadena que terminó de configurar la nominación más ajustada de las últimas semanas.

Gran Hermano

Cómo fue la votación de Gran Hermano

El detalle de los votos de la 15° gala de nominación quedó así:

  • Sebastián Cola: 2 para Luana y 1 para Titi.
  • Andrea del Boca: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.
  • Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Nigro.
  • Cinzia Francischiello: 2 para Emanuel y 1 para Zunino.
  • Solange Abraham (nominación espontánea): 3 para Zunino y 2 para Yipio.
  • Jennifer "Pincoya" Torres: 2 para Zunino y 1 para Nigro.
  • Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Yipio.
  • Luana Fernández: 2 para Zunino y 1 para Titi.
  • Yisela "Yipio" Pintos: 2 para Sol y 1 para Emanuel (este último voto fue anulado por Sebastián Cola).
  • Alejandra Majluf: 2 para Campanita y 1 para Nigro.
  • Emanuel Di Gioia: 2 para Cinzia y 1 para Yipio.
  • Steffany "Campanita" Pereira: 2 para Nigro y 1 para Andrea.
  • Tamara Paganini: 2 para Emanuel y 1 para Luana.
  • Titi Tcherkaski: 2 para Tamara y 1 para Zunino (votos anulados por Brian Sarmiento).
  • Manuel Ibero: 2 para Cinzia y 1 para Zunino.
  • Leandro Nigro: 2 para Campanita y 1 para Sol (los 2 votos a Campanita fueron anulados por Sebastián Cola).
  • Mariela Prieto: 2 para Sol y 1 para Campanita.
  • Juan Carlos López: 2 para Nenu y 1 para Cinzia.
  • Nenu López: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • Matías Hanssen: 2 para Titi y 1 para Yipio.
  • Franco Zunino: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.
  • Juan "Juanicar" Caruso: 2 para Luana y 1 para Tamara.

Cinzia Francischiello y Franco Zunino fueron los nombres más repetidos entre las nominaciones de los participantes, mientras que el poder del líder terminó de inclinar la balanza con la incorporación directa de Majluf y Andrea del Boca a la placa final.

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