12 de junio de 2026 Inicio
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Dolor en el fútbol: murió un jugador campeón del mundo con Brasil

El exfutbolista era defensor del tricampeón mundial y también brilló en clubes como Flamengo, Cruzeiro y Corinthians, entre otros. Su familia dio la noticia a través de las redes: “Inmensa tristeza”.

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El fútbol mundial

El fútbol mundial, de luto.

Redes sociales

Una dura noticia golpeó al fútbol brasilero y se trata de la pérdida de un campeón del mundo. Hércules Brito Ruas, el defensor del tricampeón en México 1970, murió en Río de Janeiro a los 86 años. Su familia lo confirmó a través de sus redes sociales con un triste mensaje.

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“Con mucha tristeza anunciamos la muerte de nuestro campeón del mundo. Damos las gracias a todos por sus oraciones y mensajes de apoyo. Pronto anunciaremos el día, ubicación y hora del funeral”, indicaron en el posteo de su cuenta oficial.

Embed - Hércules Brito Ruas on Instagram: "É COM IMENSA TRISTEZA QUE COMUNICAMOS O FALECIMENTO DO NOSSO CAMPEÃO DO MUNDO. AGRADECEMOS A TODOS PELAS ORAÇÕES E AS MENSAGENS DE APOIO E CARINHO. EM BREVE COMUNICAREMOS DIA, LOCAL E HORÁRIO DO SEPULTAMENTO. "
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El futbolista tenía 86 años y estaba internado desde el 14 de mayo en el Hospital Casa Ilha Governador con un cuadro de neumonía provocado por una bacteria de alta resistencia. Su familia fue actualizando su estado de salud en redes sociales.

El futbolista jugó en Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athlético Paranense. Fueron ocho años con la Selección brasilera, entre 1964 y 1972 con un total de 61 partidos. Fue campeón en México en 1970.

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México romperá un récord en la próxima Copa del Mundo que se va a disputar, en parte, en su territorio. Tras lo que fueron las ediciones de 1970 y 1986, el país norteamericano se va a convertir en el único en recibir tres Mundiales en la historia, dejando atrás a potencias del fútbol como Italia, Francia, Alemania y Brasil con dos.

El Mundial de 1970 marcó un antes y después en la historia de esta competición. Fue la primera Copa del Mundo transmitida en color para gran parte del planeta y la primera con un alcance televisivo verdaderamente global. Además, representó el primer Mundial organizado fuera de Europa y Sudamérica, consolidando la expansión internacional del fútbol. En el plano reglamentario también introdujo novedades trascendentales, como la posibilidad de realizar sustituciones durante los encuentros y el uso de tarjetas amarillas y rojas para sancionar a los jugadores. En materia futbolística, tuvo la brillante actuación de Brasil, una Selección encabezada por Pelé que se destacó por jugar un fútbol muy vistoso que lo llevó a consagrarse campeón tras aplastar 4-1 a Italia en la final.

En 1986 México volvió a recibir una Copa del Mundo por un motivo en particular. Originalmente el torneo iba a disputarse en Colombia, pero problemas económicos y de infraestructura la FIFA decidió cambiar la sede y elegir nuevamente al país azteca, que se convirtió así en el primero en albergar dos Mundiales. Aquella edición quedó asociada a la figura de un solo jugador: Diego Armando Maradona, quien tuvo una de las mejores actuaciones individuales en la historia de este certamen. El tanto a Italia, el “gol del siglo” y la “mano de dios” frente a Inglaterra, el doblete a Bélgica y la asistencia a Burruchaga en la final guiaron a la Albiceleste a ganar su segunda Copa del Mundo.

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