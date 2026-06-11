La influencer lo contó en su programa de streaming y reveló que desde hace tiempo se pelearon, pero que mantienen un buen vínculo. Sin embargo, fue rápidamente relacionada con otro famoso.

La relación entre la exparticipante de Gran Hermano en la edición 2025, Luz Tito, y su pareja se terminó luego de tres años , y fue ella quien lo contó en su programa de streaming. Santiago Tato Algorta estaba presente y se sonrió al escuchar la noticia, por eso los vinculan amorosamente a ambos.

Al momento de ingresar al reality, Luz contó que tenía una relación a distancia con su novio al cual le decían El Pestañas. Sin embargo, mientras estaban en la casa, la jugadora estaba muy cerca de Tato, su compañero y ganador del reality en la edición 2025, pero no pasó nada.

Un año después, la exparticipante contó: " Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada . Cuando ya la vida te lleva por distintos caminos y distintas metas decís: hasta acá. Fue sano, no hablamos hace tiempo, pero es lo mejor".

Automáticamente las redes explotaron y comenzaron a vincularla con Tato , primero por la relación que tenían antes y por la sonrisa que mostró el conductor de Antes que sea Tarde. ¿Se animarán a la relación o quedará todo en una amistad?

Andrea del Boca quedó en el ojo de la tormenta en Gran Hermano Generación Dorada tras desobedecer una indicación del "Big" en medio de un desafío colectivo. El desplante de la reconocida actriz no cayó nada bien entre sus compañeros de convivencia y provocó un castigo que terminó salpicando a todo el grupo por igual. El conflicto estalló en el momento exacto en que la voz de la casa les anunció a los chicos el inicio de las prácticas, una directiva que la artista prefirió pasar por alto para centrarse por completo a una actividad en la cocina.

"Andrea, dirigite a la Arena ahora“, le exigió Gran Hermano de manera contundente a través de los altoparlantes para que cortara con lo que estaba haciendo. A pesar de la advertencia, la participante optó por ignorar el llamado y continuó muy concentrada estirando la masa sobre la mesada. La paciencia del dueño de la casa se agotó rápidamente ante semejante desplante.

"Hoy estoy mal. No voy a permitir que ensayes. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia, pero preferiste quedarte amasando“, le reprochó Gran Hermano visiblemente fastidiado por su falta de compromiso. Sin intenciones de armar un escándalo ni de justificar su accionar, la jugadora se limitó a escuchar el veredicto en silencio y devolvió una contestación cortita: "Ok. Perfecto. Gracias“. Tras el tenso cruce, la famosa abandonó la habitación.

El capricho de la protagonista de telenovelas golpeó de lleno tanto en su esquema individual como en la estrategia general de la casa más famosa del país. El castigo de la producción consistió en quitarle tiempo valioso de preparación, una penalización que desató la furia de varios hermanitos que venían practicando. Sabiendo que el clima interno se había puesto espeso por su culpa, la actriz intentó acercarse a Nenu López, la encargada de liderar la puesta en escena, para intentar remendar el error cometido.