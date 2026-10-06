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Adiós a Carlos Clerici: la radio y la cultura despiden a un histórico periodista

El locutor y periodista, reconocido popularmente como la voz de Luchemos por la Vida, falleció a los 62 años tras una destacada trayectoria de más de 30 años en los medios, la cultura y la docencia universitaria.

El locutor y periodista tenía 62 años.

El locutor y periodista tenía 62 años.

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El mundo de los medios y la radio está de luto. Murió el locutor nacional Carlos Clerici, reconocido por ser la voz de Luchemos por la Vida. Se destacó por su tono firme, claro y pedagógico que lo convirtió en un símbolo de la prevención vial en la radio y la televisión del país.

El conductor dejó de tener contacto con la madre su hija.
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El fallecimiento del docente de locutores ocurrió en las últimas horas y se hizo público este martes. Su familia confirmó la triste noticia en su cuenta oficial de Instagram, y a través de las redes en Eco Medios AM 1220, la emisora donde condujo durante más de 15 años el ciclo La Otra Agenda. También estuvo al frente del ciclo literario El Placer de Leerte en La Once Diez. Tenías 62 años.

"Hace un rato falleció papá @clericicarlos, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz. Durante toda la semana disfrutó y agradeció cada saludo y cada visita. Gracias a todos por haber estado", destacaron sus familiares. Agregaron que mañana lo despedirán con una celebración en su parroquia.

Con más de 30 años de trayectoria, con programa de radio de actualidad, información y entretenimiento, y paralelamente se dedicó a la comunicación institucional y a la docencia universitario en el instituto de River. Durante 35 años fue la voz de las campañas publicitarias de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, orientadas a prevenir accidentes de tránsito y concientizar sobre la seguridad vial en Argentina.

Clerici defendía el rol de compromiso de los medios masivos con el público: “Se acostumbraron a darle cada vez menos al oyente”, opinaba sobre los medios contemporáneos.

De qué murió Carlos Clérici, el locutor de Luchemos por la Vida

El fallecimiento del locutor Carlos Clérici se conoció este martes, 6 de octubre, "rodeado de su familia y en paz", según sus allegados, y todavía no trascendieron los detalles específicos sobre la causa exacta de su muerte. El reconocido periodista, docente, trascendió entre los oyentes de la radio por su voz en las campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida.

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