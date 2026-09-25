La revelación de Oscar González Oro a Beto Casella antes de morir: "Me contó que..."

La muerte del locutor Oscar "el Negro" González Oro sacudió al mundo del espectáculo y los medios. El mediático falleció a los 74 años por una problema grave de salud y fue recordado, entre otros por Beto Casella: "Acá estamos con esta noticia que nos sorprendió tanto", lanzó.
El conductor de BTV (Buena Televisión) en América TV, dio detalles de la última charla que tuvo con el mediático, justo esta sábado, horas antes de su fallecimiento: "De nada no es que vi un posteo de él o algo, yo soy así, se me cruza de la cabeza de la nada y le escribí solamente para saber cómo andaba. Fue todo por mensaje de WhatsApp. Son cosas que le pones a un amigo".
Casella reveló que González Oro tenía problemas de salud que hacían muy difícil el pasar de los días: "Me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien. Yo creo que para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, vaya a saber el proceso emocional que vas teniendo cuando ya tu cuerpo no te responde".
El periodista recordó la etapa de la radio con el Negro Oro a la cabeza, y con picos de rating: "Cuando se vende la radio se va Longobardi y mucha gente se fue con él. Fue otra especie de golpe emocional profesionalmente como le pegó a todos. Tenía determinado perfil ideológico que encajaba con el pensamiento de mucha gente", remarcó sobre el conductor de El oro y el moro en Radio 10.
¿De qué murió Oscar González Oro?
El locutor Oscar González Oro murió en Uruguay, a los 74 años, y meses atrás había dicho que estaba "muy cerca del ocaso" en un poema compartido en redes. Si bien no se informó públicamente la causa del deceso, en los últimos años tuvo inconvenientes de salud. En 2017, González Oro sufrió una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass. Aquella intervención duró cinco horas y, en una entrevista, aclaró que si no se sometía a la misma corría riesgo de muerte súbita. Además, su amigo y colega Daniel Hadad remarcó que transitaba una grave enfermedad, que lo había deteriorado en los últimos meses.