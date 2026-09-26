El último adiós a Oscar González Oro: revelaron dónde y cuándo será su velatorio

El icónico conductor y locutor, que marcó una era en la radio AM, falleció el viernes en Punta del Este, Uruguay. “La decisión de la familia es despedirlo allí”, señalaron.

Crece el dolor por la muerte de Oscar González Oro , que falleció el viernes a sus 74 años en Punta del Este, Uruguay. En las últimas horas, se conocieron detalles del último adiós al icónico conductor y locutor, que marcó una era en la radio AM, y en los últimos tiempos había generado preocupación al pronunciar profundas reflexión sobre el final de la vida .

La revelación de Oscar González Oro a Beto Casella antes de morir: "Me contó que..."

En este marco, la periodista uruguaya Marcela González reveló en TN detalles sobre el velorio del periodista: “Será en Jardines del Alma, que es un cementerio parque, privado, que está en San Carlos”.

Incluso, agregó que la ceremonia familiar, e íntima , ocurrirá el lunes a las nueve de la mañana . “La decisión de la familia es despedirlo allí”, completó.

Si bien no se informó públicamente la causa del deceso , en los últimos años tuvo inconvenientes de salud. En 2017, González Oro sufrió una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass. Aquella intervención duró cinco horas y, en una entrevista, aclaró que si no se sometía a la misma corría riesgo de muerte súbita.

En 2023, el Negro reveló en una nota con La Nación que había bajado 20 kilos sin conocer la causa. Ya a principios del año había publicado un mensaje que generó preocupación, cuando compartió un poema del mexicano Amado Nervo: "Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida” .

El deterioro general de la salud del Negro González Oro

El periodista Oscar González Oro falleció este viernes 25 de septiembre a los 74 años, luego de un deterioro general de su salud durante el último tiempo. El mediático tenía 74 años.

González Oro vivía en Punta del Este, en el Uruguay, hacía muchos años, adonde estaba recluído por complicaciones respiratorias graves, ya que según declaró el propio locutor podía camina apenas diez cuadras y se quedaba sin aire y sentía que requería asistencia médica inmediata. Además, había perdido la movilidad y equilibrio, por lo que la inestabilidad física le dificultaba desplazarse por sus propios medios por prevención a algún accidente doméstico.

El reconocido locutor tenía antecedentes cardíacos severos: su salud cardiovascular se encontraba comprometida desde 2017, año en el que debió ser sometido a una delicada cirugía a corazón abierto donde le colocaron tres bypass.