La emisora donde trabajó publicó un comunicado con palabras de cariño, respeto y gratitud hacia ella. Colegas y personas que compartieron su recorrido profesional en los medios expresaron su pesar.

Entre Ríos se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Griselda Aldao, reconocida locutora de 52 años . La noticia generó una fuerte repercusión entre quienes compartieron con ella años de trabajo en el ámbito radial y periodístico de Paraná. Su partida despertó numerosas muestras de afecto en el medio donde construyó gran parte de su carrera.

Una vez conocido el fallecimiento, Radio Costa Paraná publicó un comunicado para despedir a quien fue parte de su equipo de trabajo. La emisora expresó su pesar con un mensaje institucional, difundido en medio de la conmoción generada por la noticia.

"Desde Radio Costa Paraná acompañamos con profundo pesar el fallecimiento de Griselda Aldao, querida compañera de los medios de comunicación de nuestra ciudad", señalaron. Con esas palabras, la radio puso de relieve el vínculo que la unía con la periodista.

Además, la emisora destacó el recuerdo que conservará de ella y el lazo que compartieron durante su paso por el medio . "La recordaremos con mucho cariño, respeto y gratitud por el tiempo compartido", indicaron. De este modo, el comunicado remarcólos valores personales que quienes trabajaron a su lado asocian con la locutora.

Finalmente, el medio hizo llegar sus condolencias a los allegados de Aldao y reafirmó su acompañamiento en la despedida. "Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento", concluyeron. El mensaje cerró así una despedida marcada por el afecto y el respeto hacia su trayectoria.

Quién era Griselda Aldao

Griselda Aldao era oriunda de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, y tenía 52 años al momento de su fallecimiento. Desarrolló una extensa y prolífica trayectoria en distintos medios de comunicación de Paraná. Su nombre fue durante años una referencia dentro del ámbito radial de la capital provincial. Por eso, su muerte generó un profundo pesar entre compañeros, colegas y personas que compartieron su recorrido profesional.

A lo largo de su carrera pasó por emisoras como LT14 Radio General Urquiza, FM Europa, FM Radio La Voz y Radio Costa Paraná, entre otras. En cada una de ellas aportó su voz y su experiencia a diferentes propuestas radiales. Ese recorrido por múltiples estaciones le permitió construir una trayectoria sólida y reconocida en el medio.

Además, formó parte de Elonce, donde se desempeñó como voz comercial y estuvo al frente de la locución del programa Nunca es Tarde. Su labor en ese espacio acompañó las emisiones del ciclo y amplió su presencia más allá de la radio. De ese modo, su voz llegó a un público más amplio dentro de la región. En una etapa más reciente, decidió volcarse a un emprendimiento propio dedicado a la venta de indumentaria y vestimenta. Esa actividad la inició después de alejarse de los medios de comunicación, y fue la que desarrolló en el último tiempo.