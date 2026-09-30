30 de septiembre de 2026 Inicio
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La identidad de una radio: las figuras de Mega 98.3 son puro rock nacional

Los conductores Bebe Contepomi, Carina Deferrari, Juan Di Natale y Gabriela Radice protagonizan la nueva campaña de vía pública de la emisora.

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Bebe Contepomi

Bebe Contepomi,, una de las figuras que protagonizan la nueva campaña de Mega 98.3.

La radio Mega 98.3 presentó su nueva campaña de vía pública con una idea simple: sus figuras son puro rock nacional. Los protagonistas son Bebe Contepomi, Carina Deferrari, Juan Di Natale y Gabriela Radice, cuatro de las voces que forman parte del día a día de la emisora y que, cada uno con su propia personalidad, trayectoria y manera de vivir la música, encarnan el espíritu de la radio del puro rock nacional.

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Cada figura se presenta junto a una frase que define una manera de llevar a la calle su vínculo con el rock nacional.

“Es Puro Rock Nacional” funciona como una síntesis de lo que la radio representa y de la identidad de quienes están al frente de sus programas diarios.

Ese lema también se traslada a los escenarios donde Mega 98.3 dice presente con coberturas y transmisiones en vivo de los festivales más concurrentes de la Argentina como Cosquín Rock, Quilmes Rock, Festival Bandera, Rock en Baradero, entre otros.

Con esta nueva campaña, que ya puede verse en distintos puntos de Buenos Aires, la emisora marca su presencia en la Ciudad y continúa reforzando su identidad ligada al rock nacional.

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