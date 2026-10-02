Escándalo: se supo la verdad por la que Marcelo Tinelli dejó de hablar con Paula Robles La exposición de una fuerte interna puso al descubierto los verdaderos motivos de la ruptura total entre la expareja. Agregar C5N en









El conductor dejó de tener contacto con la madre su hija.

Un verdadero terremoto sacudió la farándula tras conocerse los motivos de la ruptura total en el vínculo entre Marcelo Tinelli y su expareja, Paula Robles. El propio conductor se encargó de admitir públicamente que se encuentra completamente distanciado de la madre de su hija Juana Tinelli, confirmando que la comunicación entre ambos es inexistente. El detonante de este quiebre definitivo salió a la luz en las imágenes de su reality Los Tinelli, donde el empresario expuso intimidades sobre la salud mental de la modelo e inculpó directamente a la bailarina por el conflicto.

El trasfondo de esta fuerte interna familiar cobró visibilidad a partir del testimonio brindado en el ciclo Puro Show, donde remarcaron que el malestar alteró los planes del rodaje. Durante las grabaciones, una llamada imprevista de la propia Juana irrumpió en el set sin estar planificada en el guion habitual del formato. Esta situación de imprevista tensión generó una profunda preocupación en el equipo técnico y obligó a las autoridades a tomar la determinación de suspender la producción durante varios días.

En los episodios de la serie, la joven relató que tiempo atrás debió iniciar un tratamiento psiquiátrico tras sentirse sumamente vulnerable por diversos problemas del entorno afectivo: “Obviamente pasaba algo más familiar también, cosas que está bueno charlarlas”. Sin embargo, la mayor polémica se desató cuando el histórico presentador televisivo acusó a la madre de la chica de interceder para interrumpir esa atención profesional: “Hubo signos de que podía pasar algo así, de que podía haber cierto enojo conmigo porque dejó al psiquiatra que yo le había recomendado, que estaba muy bien. La mamá se lo hizo dejar”.

Frente a estas declaraciones a cámara, las repercusiones en el ambiente de la televisión no tardaron en llegar. Periodistas de espectáculos remarcaron la dureza de las frases vertidas por la figura de la televisión y cuestionaron la intención detrás de la estrategia mediática del conductor. El debate se instaló de inmediato en los paneles al poner sobre la mesa la gravedad de responsabilizar a la bailarina por el tratamiento médico de su hija, abriendo una controversia que parece no tener retorno en la famosa familia.

Guillermina Valdés se cansó de que le preguntaran por Marcelo Tinelli Un sumamente incómodo momento se vivió en la pantalla de El Trece durante un móvil de Puro Show encabezado por Guillermina Valdés. En el marco del lanzamiento de la segunda entrega de Los Tinelli, el notero del programa abordó a la artista para indagar sobre una posible participación suya en la serie, dado que Lorenzo, el hijo que comparte con Marcelo Tinelli, forma parte del elenco. Sin intenciones de sumarse al proyecto televisivo, la empresaria cortó de raíz las especulaciones de la prensa: “Está todo bien, pero no, es un tema de la familia, de ellos”.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes: besos y abrazos en una salida de novios A pesar de la aclaración inicial, las consultas del periodista continuaron focalizadas en el presentador y en si había visto los capítulos del envío. La insistencia provocó la inmediata reacción con sarcasmo de la modelo, quien acusó al movilero de buscar controversia: “Sí, vi, ¿Querés saber qué me pareció? Veo para dónde vas con la preguntita”. Decidida a frenar el cuestionario sobre su expareja, la actriz tomó la iniciativa de la nota y retó en vivo al cronista: “Yo te hago una pregunta, cuando lo entrevistás a Marcelo, ¿le preguntás tanto sobre mí?”. Ante la tibia respuesta del movilero, la empresaria no ocultó su enfado y reflexionó sin rodeos sobre el trato desigual que percibe habitualmente por parte del medio periodístico. Con evidente malestar por la recurrencia temática de la nota, la modelo fue categórica al remarcar la mirada machista de la farándula hacia las figuras femeninas: “Es muy machista esta sociedad, porque siempre que me agarran, me preguntan de mis ex y a los hombres no les preguntan”, sentenció para cerrar el tirante ida y vuelta frente a los micrófonos.