Pixar y Disney confirmaron que Bad Bunny será parte de Toy Story 5: el personaje interpretará

Mediante un posteo en redes sociales el estudio cinematográfico anunció que el reconocido cantante puertorriqueño le pondrá el alma y la voz a un nuevo personaje de la entrega. ¿De qué se trata?

Pixar confirmó que Bad Bunny interpretará a un nuevo personaje en la quinta entrega de la franquicia de Toy Story que se estrenará el próximo 19 de junio a nivel mundial. En redes sociales la noticia tomó por sorpresa tanto a fanáticos del cantante puertorriqueño como a quienes crecieron con la cinta, estrenada por primera vez en 1995.

Mediante un posteo en redes sociales, desde la cuenta de Disney y Pixar compartieron un video de tan solo unos segundos donde se ve a "Pizza with sunglasses" el personaje que interpretará Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en la nueva entrega.

Esta vez la historia gira en torno a la niña Bonnie . Pero, en este caso, el villano no será un juguete como es el caso de las anteriores entregas, sino que aparecerá por primera vez la tecnología como enemiga de los protagonistas . Más específicamente, Bonnie recibirá una tablet como regalo y se llamará Lilypad , por lo que los juguetes tendrán que competir contra la tecnología, tal y como sucede en la vida real.

En cuanto a su lanzamiento, Toy Story 5 se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo . Por el lado del elenco, ya están confirmados los siguientes actores y actrices de voz: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl), Conan O'Brien (Smarty Pants) y Anna Faris (Lilypad).

Disney prepara todo para el estreno de Toy Story 5 , que tiene fijado su desembarco en las salas de cine para el próximo 18 de junio . Este martes, se reveló un detalle que sorprendió a los fanáticos: Migue Granados es uno de los actores que dará su voz en el doblaje para América Latina .

"Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5! Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea Ya! Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco jajaja. A disfrutar! Y gracias a los que se pongan contentos por mí", escribió en su cuenta de Instagram.

El conductor de Olga interpretará a Dr. Locuaz, un nuevo integrante de la franquicia descrito como un juguete sumamente miedoso y paranoico frente a los avances de la tecnología, un tema de gran actualidad ante los cambios de hábitos de los niños y el ya instalado uso de dispositivos a cada vez más corta edad.

La confirmación de este gran hito profesional se dio luego de que el animador realizara un viaje directo a San Francisco con el objetivo de recorrer las instalaciones centrales de la compañía de animación. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje", un envío especial de Soñé que Volaba, el programa de streaming que comanda a diario por la plataforma Olga, se transmitieron las imágenes capturadas directamente desde los Pixar Animation Studios.