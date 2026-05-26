Pixar y Disney confirmaron que Bad Bunny será parte de Toy Story 5: el personaje interpretará

Pixar confirmó que Bad Bunny interpretará a un nuevo personaje en la quinta entrega de la franquicia de Toy Story que se estrenará el próximo 19 de junio a nivel mundial. En redes sociales la noticia tomó por sorpresa tanto a fanáticos del cantante puertorriqueño como a quienes crecieron con la cinta, estrenada por primera vez en 1995.
Mediante un posteo en redes sociales, desde la cuenta de Disney y Pixar compartieron un video de tan solo unos segundos donde se ve a "Pizza with sunglasses" el personaje que interpretará Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en la nueva entrega.
Esta vez la historia gira en torno a la niña Bonnie. Pero, en este caso, el villano no será un juguete como es el caso de las anteriores entregas, sino que aparecerá por primera vez la tecnología como enemiga de los protagonistas. Más específicamente, Bonnie recibirá una tablet como regalo y se llamará Lilypad, por lo que los juguetes tendrán que competir contra la tecnología, tal y como sucede en la vida real.
En cuanto a su lanzamiento, Toy Story 5 se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo. Por el lado del elenco, ya están confirmados los siguientes actores y actrices de voz: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl), Conan O'Brien (Smarty Pants) y Anna Faris (Lilypad).
Migue Granados reveló que será la voz de un personaje de Toy Story 5
Disney prepara todo para el estreno de Toy Story 5, que tiene fijado su desembarco en las salas de cine para el próximo 18 de junio. Este martes, se reveló un detalle que sorprendió a los fanáticos: Migue Granados es uno de los actores que dará su voz en el doblaje para América Latina.
"Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5! Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea Ya! Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco jajaja. A disfrutar! Y gracias a los que se pongan contentos por mí", escribió en su cuenta de Instagram.
El conductor de Olga interpretará a Dr. Locuaz, un nuevo integrante de la franquicia descrito como un juguete sumamente miedoso y paranoico frente a los avances de la tecnología, un tema de gran actualidad ante los cambios de hábitos de los niños y el ya instalado uso de dispositivos a cada vez más corta edad.
La confirmación de este gran hito profesional se dio luego de que el animador realizara un viaje directo a San Francisco con el objetivo de recorrer las instalaciones centrales de la compañía de animación. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje", un envío especial de Soñé que Volaba, el programa de streaming que comanda a diario por la plataforma Olga, se transmitieron las imágenes capturadas directamente desde los Pixar Animation Studios.